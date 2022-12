La rivelazione di Edoardo Vianello: “E’ stata Wilma a lasciarmi, aveva un altro”

La lunga lettera di Edoardo Vianello a Wilma Goich: è stata lei a mettere fine al matrimonio

In questi anni più volte, Edoardo Vianello e Wilma Goich, hanno raccontato la loro versione in merito alla fine del matrimonio. E bisogna dire, che non è mai uguale. Qualche settimana fa, nella casa del Grande Fratello VIP 7, la Goich aveva parlato della fina del suo matrimonio con il cantante, facendo capire che la relazione era finita perchè Edoardo si era innamorato di altre donne. Nel corso del matrimonio non erano mancati i tradimenti e le scappatelle e alla fine, è stata messa la parole fine. Il racconto di Wilma Goich non trova però conferma nelle parole di Edoardo Vianello. L’uomo, tramite una lettera pubblicata dalla rivista Nuovo, ha fatto sapere che le cose sono andate in modo diverso e che è stata la Goich a decidere di troncare, chiedendo il divorzio. Il motivo? Si era innamorata di un altro.

Il racconto di Edoardo Vianello su Nuovo

E’ lungo il racconto che il cantante fa parlando della fine del suo matrimonio con Wilma Goich. Non nega i tradimenti ma spiega che è stata la sua ex a decidere di mettere fine alla relazione. “Tra noi due è finita perché lei aveva un altro. Io non nego di essermi concesso qualche scappatella, ma sempre senza coinvolgimenti emotivi” spiega Edoardo.

Alla faccia dell’amore libero di Giaele, a quanto pare, anche Wilma e su marito o meglio, anche Edoardo era un fautore del matrimonio aperto, visto che a suo dire, tradimenti e scappatelle erano cosa ovvia…

E poi ha continuato: “Il matrimonio per me non era in discussione fino al giorno in cui mia moglie mi disse di aver finalmente capito il vero significato della parola ‘amore’. Mi disse anche di non amare più me, ma un altro uomo. Ricordo ancora che rimasi di sasso e chiamai subito la madre di Wilma che abitava a Roma, pregandola di venire a Roma per convincere la figlia a non fare scelte sbagliate.” Vianello racconta che l’intervento della madre della Goich non aiutò la coppia, anzi. Intanto cercò di salvare questo matrimonio. Aveva anche cercato di capire chi fosse l’uomo per cui Wilma aveva perso la testa. Vianello conclude: ” Alla fine la rottura fu inevitabile, anche se io e Wilma per altri quattro anni – per i comuni impegni di lavoro e per non traumatizzare Susanna – continuammo a vivere insieme, ma da separata in casa ovviamente. Però l’atmosfera in famiglia era cambiata e nostra figlia ne soffriva. La vedevo spesso piangere e poi lei andò con la madre in un altro appartamento. Io facevo di tutto per dimostrarle il mio affetto”.