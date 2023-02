Renato Zero punge Maria de Filippi: “C’è posta contro Sanremo, se mi avessero avvisato…”

Critica senza giri di parole la scelta di Maria de Filippi, Renato Zero. Essere andato in onda contro Sanremo, non gli è piaciuto

Non faranno probabilmente molto piacere a Maria de Filippi e a tutta la squadra di C’è posta per te le parole di Renato Zero su quanto accaduto di recente. Come forse molti di voi sapranno, Renato Zero è stato il solo ospite vip della puntata di C’è posta per te andata in onda a Sanremo. Una puntata vista da una media di quasi 3 milioni di spettatori, che ovviamente ha fatto molto di meno del solito, con dati auditel imparagonabili a quelli del Festival. Prima della puntata, sulla partecipazione dei vip a C’è posta, si era detto molto, Fiorello aveva anche ironizzato sul fatto che Renato Zero avesse chiesto si non mandare in onda la sua storia. E invece a quanto pare il cantante non sapeva molto, lo ha spiegato nella sua ultima intervista. Anche al Corriere della sera, Renato Zero spiega che cosa è accaduto e qual è il suo rammarico.

Zero ha inoltre spiegato di di essere stato invitato al Festival, ma di aver declinato, andando in onda invece su Canale 5, durante «C’è posta per te»: «Ero stato interpellato da Amadeus per essere ospite, ma venivo dai concerti al Circo Massimo, lavoravo a questo tour e ho quindi ritenuto opportuno che questo appuntamento si potesse rinviare, per Sanremo ti devi preparare con un carro armato».

Renato Zero a C’è posta per te durante Sanremo: la critica

La partecipazione al programma di Maria De Filippi è stata invece «amichevole e non impegnativa», anche se non ha apprezzato di essere stato inserito nella controprogrammazione della finale del Festival. E senza usare troppi giri di parole ha commentato: «Che Mediaset abbia deciso di mandarmi in trincea l’ho trovato un po’ fuori posto, mi avessero avvisato almeno avrei potuto fare una scelta». A quanto pare quindi Renato Zero e il suo entourage non sapevano che la storia registrata in precedenza, sarebbe andata in onda proprio durante la puntata di C’è posta trasmessa contro il Festival di Sanremo.