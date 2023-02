Ascolti TV: Domenica In regge bene, Mara Venier a suo agio fra gli amici di Sanremo 2023

La domenica pomeriggio è sempre Domenica In: ecco che ascolti hanno fatto Mara Venier e i suoi competitor

Non c’è che dire: la domenica pomeriggio per molti telespettatori la si passa davanti alla tv a “casa” di Zia Mara Venier. E a testimoniarlo sono i settimana ascolti tv di Domenica In che, fra alti e bassi, continua a registrare ascolti pienamente sufficienti. Ad esempio, nella puntata andata in onda ieri 19 febbraio, il talk show con ospiti, musica ed intervista di Rai Uno ha registrato un buon 19.3% di share pari a due milioni e mezzo di spettatori nella prima parte, interamente dedicata al Festival di Sanremo 2023. Assieme alla conduttrice, un lungo dibattito con ospiti legati alla manifestazione ligure: i Coma_Cose, Rosa Chemical, ma anche Pino Stabioli, Marino Bartoletti, Luca Tommassini e Simona Izzo.

Non è stata da meno la seconda parte dello show che, con le interviste singole, più intime, ha comunque trattenuto davanti allo schermo oltre 2,2 milioni di telespettatori pari al 18.7% di share. I detrattori di Mara Venier hanno davvero ben poco di cui parlare, anche questa settimana…

Ascolti TV: gli ascolti del pomeriggio di Canale Cinque, Amici 22 e Verissimo

Fra ospitoni di alto calibro e interviste pre-registrate, anche Canale Cinque si contende un posto nel paradiso degli ascolti tv della domenica pomeriggio di ieri, 19 febbraio 2023. Partiamo da Amici 22. La puntata della domenica del talent di Maria De Filippi ha conquistato una media di 2.8 milioni di spettatori pari al 22.4% di share. Ospiti della puntata il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, Sangiovanni, il fresco super finalista di Sanremo 2023 Mr Rain e la ballerina Eleonora Abbagnato. Nella puntata sono state assegnate nuove maglie per l’accesso al Serale, la fase più importante dello show.

E Verissimo? Anche Silvia Toffanin si concede il lusso di spacchettare il suo talk show in due parti, come va tanto di moda per salvaguardare gli ascolti. Ieri – domenica 19 febbraio – Lady Berlusconi ha portato a casa 2,3 milioni di spettatori pari al 19.8% di share nella prima parte e 2,2 milioni di spettatori pari al 17.5% di share nella seconda parte. Ovviamente dalla Toffanin, un parterre di ospiti sempre invidiabile: Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Rita Pavone, i Cugini di Campagna, Emanuela Folliero, e Patrizia Rossetti (fra le ultime ad uscire dalla casa del Grande Fratello VIP 7).