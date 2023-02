Sembrava amore e invece…Tina Cipollari gela Ivan: “Con me non lo fai”

E' durata pochissimo la conoscenza tra Tina Cipollari e Ivan: l'opinionista di Uomini e Donne lo liquida

Era partito tutto benissimo: la musica dolce, una esterna romantica in cui c’era imbarazzo ed emozione. E invece tra Tina Cipollari e Ivan è finita nel peggiore dei modi. L’opinionista, come si è visto nella puntata di Uomini e Donne di oggi 20 febbraio 2023, sembrava essere davvero interessata a questa conoscenza ( a differenza di quanto era successo con Claudio, che era un palese scherzo). E sembrava anche realmente interessata ad andare oltre, tanto che, come ha spiegato Maria de Filippi, era stato organizzato anche u aperitivo con Tina. Le cose però non sono andate nel migliore dei modi perchè la Cipollari ha scoperto che dopo l’incontro con lei, Ivan aveva organizzato di vedere un’altra donna. Questa cosa ha scatenato l’ira funesta di Tina che proprio non ha mandato giù l’atteggiamento di Ivan: “Per me non esiste che un uomo, esce con me e poi pensa di andare a cena con un’altra donna”. Ivan sembra avere delle spiegazioni ma le parole dell’uomo non piacciono a Tina che liquida in poche parole la questione: “Guarda per me va bene così, possiamo chiudere, non è che siamo fidanzati ma io queste cose proprio non le tollero” ha detto la Cipollari mentre Maria de Filippi ha provato a spiegare a tutti i motivi per i quali Tina si è indignata così tanto.

Finisce male per Ivan: Tina interrompe la conoscenza

Il pubblico, assistendo alla puntata di Uomini e Donne di oggi ha ovviamente commentato quanto accaduto. Dopo aver visto l’esterna tra Ivan e Tina, tutti pensavano che ci sarebbe stato un seguito e invece…Molti spettatori hanno iniziato a ipotizzare che forse Tina si è sentita troppo attratta da Ivan, tanto da voler chiudere tutto, invece che andare avanti… “Io sono uscita di scena e basta” ha detto Tina. E anche Ivan ha ribadito: “Bhè anche io se esco di scena esco di scena”.

I due sembrano non essersi comunque compresi, tanto che Ivan ha anche detto di aver mandato dei messaggi a Tina, che lei però pare non aver ricevuto. Ivan e Tina sembrano non essersi compresi e il pubblico ipotizza che forse la Cipollari avrebbe voluto andare avanti ma si è lasciata influenzare dalla situazione. “Io mi ritiro” ha detto Tina Cipollari che ha anche ribadito che il tempo è scaduto.