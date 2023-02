Tina Cipollari imbarazzata da Ivan e il pubblico tifa già per questa improbabile coppia

Incredibile ma vero, anche Tina Cipollari ha un cuore: eccola in imbarazzo per la corte fatta da Ivan. Potrebbe davvero nascere qualcosa?

Ancora Tina Cipollari al centro della scena nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 16 febbraio 2023. Maria de Filippi ha infatti rivelato all’inizio della puntata che uno dei cavalieri arrivati da poco in studio, ha confessato di essere molto colpito da Tina. Avendola vista dal vivo ha potuto apprezzare ancora meglio la sua bellezza. Il cavaliere in questione è Ivan. Quando gli è stato chiesto se volesse ballare con le signore con cui è uscito o con Tina, ha fatto il nome della Cipollari, dando il via alle danze. Come ha fatto notare la de Filippi però, questa volta Tina, a differenza di quanto successo in passato, è apparsa subito molto impacciata, quasi timida nell’approccio, come se fosse sia lusingata dalla corte di Ivan che dal fatto di ballare con lui. Guance un po’ rosse, sguardo smarrito: tutti abbiamo avuto la stessa impressione, ossia che Tina fosse davvero molto colpita da Ivan. Ed effettivamente anche il ballo tra i due è stato diverso da quelli che hanno visto in passato, la Cipollari protagonista. Ha perso la sua battuta pronta e ha avuto delle difficoltà, perchè in visibile imbarazzo. Possibile che a Tina possa interessare Ivan? Bhè un bell’uomo, ha una posizione e ha speso anche parole molto carine nei suoi confronti, perchè non potrebbe piacerle? Il pubblico tra l’altro questa volta, a differenza di quanto era accaduto con il buon Claudio, non ha dubbi. Tina e Ivan sarebbero una vera coppia…Peccato che teoricamente la Cipollari risulta essere fidanzata e persino a un passo dalle nozze.

Tra l’altro Maria la sanguinaria, ha messo non poco in difficoltà Tina, quando ha chiamato a testimoniare una delle sue collaboratrici, rivelando che l’opinionista di Uomini e Donne aveva notato Ivan, eccome se lo aveva notato, facendo anche degli apprezzamenti sul suo conto.

Tutti pazzi di Ivan e Tina

Se Gemma Galgani ha fatto notare che il ruolo di Tina dovrebbe essere un altro, il pubblico a casa invece è rimasto colpito dall’approccio che c’è stato tra Ivan e la Cipollari. Tra i vari commenti si legge: “Che bello vedere Tina emozionata Ivan mi piace molto stanno bene insieme spero che saranno rose e fioriranno.”

Un’altra spettatrice ha commentato: “Tina imbarazzata mi emoziona. Dai Tina datti un’altra possibilità“. E poi: “Però Tina..!!! Li vedo mooltooo bene insieme. Ivan oltre ad essere un bell’uomo sembra anche una persona a modo.” Insomma fanno già tutti il tifo per questa coppia.