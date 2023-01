Tina e Gemma si contendono Claudio e il pubblico mormora: questione di soldi

Tina Cipollari è davvero interessata al signor Claudio o sta solo provocando Gemma Galgani? Il pubblico mormora e parla anche di soldi

Tina Cipollari è davvero interessata al signor Claudio? Anche Maria de Filippi stenta a crederci ma l’opinionista di Uomini e Donne ha ribadito, come abbiamo visto anche nella puntata di oggi del programma di Canale 5, che il suo interesse nei confronti dell’imprenditore di Pesaro è reale. Tina si mostra gelosa e dopo anni ecco che ricompare la voglia di contendersi un corteggiatore con Gemma! Ma se nel caso di Giorgio Manetti era tutto un gioco, ed era davvero chiaro che stesse scherzando ( solo la Galgani era convinta che il gabbiano avesse una storia d’amore con la Cipollari e si vedessero di nascosto a Firenze), nel caso di Claudio le cose sono diverse perchè davvero non si riesce a capire se Tina stia scherzando o meno. Non lo ha capito neppure Maria de Filippi che più volte oggi ha chiesto a Tina se è vero, se uscirà realmente a cena con il cavaliere…Nel frattempo il pubblico mormora e nel corso della puntata di Uomini e Donne del 31 gennaio sono arrivati diversi commenti in merito a quanto sta succedendo nello studio di Canale 5.

Tina è davvero interessata a Claudio?

Non sapremo, almeno per il momento, se Tina è interessata a Claudio ma certamente è interessata ad allontanare Gemma da lui. Anche in questa seconda parte del programma, Gemma avrebbe voluto ballare con Claudio ma il cavaliere ha scelto di rispettare Tina e di non ballare con altre dame. E la cosa ha dato non poco fastidio a Gemma.

Ma il pubblico a casa che cosa pensa di tutto quello che sta succedendo? C’è chi punta tutto sullo scherzo: “Ma solo io credo che Tina stia scherzando? No perché lui ci crede…. Poi, Per carità, sono felice se non esca con gemma” ha scritto una spettatrice. E ancora: “Questo è un gradasso, non credo una sola parola di quello che dice, se avesse tanta ricchezza ,non andrebbe in un covo di persone nulle senza dignità.“

E c’è anche chi ricorda che Tina, per molti giornali di cronaca rosa, era a un passo dall’altare: “Ma Tina nn doveva sposarsi ? Cmq quatta quatta scherza scherza farà le scarpe a tutti, anche a Maria.” Un altro spettatore ha scritto: “Per me Tina se sta scherzando è meglio che la smetta perché questa è mancanza di rispetto per il signore che sembra crederci…. A lei si vede che non frega un cavolo, ma solo i soldi che ha e le proprietà. E veramente di pessimo gusto!“. E ancora: “Ma veramente non riuscite a capire che stanno scherzando, è anche lui sta al gioco!? Dai è palese.” Staremo a vedere che cosa accadrà…