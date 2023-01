Tina Cipollari si dichiara a Claudio: “Sono single, non sono il frutto proibito”. Ma è vero?

Tina Cipollari si dichiara single e punta il signor Claudio: il pubblico di Uomini e Donne ci crede a metà...Solo per soldi?

Ha stupito davvero tutto il pubblico l’atteggiamento di Tina Cipollari nella puntata di Uomini e Donne del 30 gennaio 2023, in particolare chi conosce la cronaca rosa e se la immaginava alle prese con la scelta dell’abito da sposa. Le ultime voci di gossip infatti, davano Tina come prossima al secondo matrimonio con il suo compagno Vincenzo, con il quale sarebbe tornata dopo un periodo di crisi. Oggi però Tina davanti a 3 milioni di italiani ha dichiarato di essere single. L’opinionista si è detta pronta a cominciare una conoscenza con Claudio. Vorrebbe dargli il suo numero, uscire a cena e ha anche detto che è pronta. “Io sono single, non sto scherzando, adesso tutti mi prendono così poco seriamente per il mio modo di fare ma sto dicendo davvero. Io non sono un frutto proibito ” ha detto Tina Cipollari rispondendo a Claudio che l’ha invitata a mettersi il cartellino e ha sedersi di fronte a lui per iniziare questa conoscenza. La Cipollari ha detto che non può farlo ma che questo non significa non essere interessata a qualcosa…Maria più volte le ha chiesto se stesse parlando seriamente, anche perchè il signor Claudio è già uscito con tre dame e con una di loro c’è stato anche un piccolo bacio.

Ma Tina non doveva sposarsi con Vincenzo?

A Tina piace davvero Claudio?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne il pubblico a casa ha commentato sui social. E ovviamente ogni persona ha la sua idea. C’è chi crede che Tina stia scherzando e c’è chi invece lancia anche accuse: è attratta dal patrimonio di Claudio non da lui…C’è chi scrive: “Nella scorsa puntata Claudio ha elencato quello che possiede e Tina ha spalancato gli occhi ed è rimasta affascinata….. ecco perché lei adesso vuole frequentarlo sul serio sicuramente ci riuscirà a spuntarla.” Un’altra spettatrice invece ha scritto: “No vabbè!!!!! Tina sei la regina in assoluto!!!!!! Meno male che ci sei”. E ancora altre accuse: “Tina non l’ho mai sopportata adesso poi figurati ha visto tutti quei soldi ci si butta a pesce Che donna misera.” C’è persino chi fa notare che a Tina brilavano gli occhi durante il ballo e che davvero la dama potrebbe essere attratta da Claudio. La stessa Maria ha ricordato che con il suo primo marito tutto era iniziato nello studio di Uomini e Donne. A 20 anni di distanza si potrebbe ripetere? La maggior parte dei telespettatori pensa allo scherzo…Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane.