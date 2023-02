Wanda Nara a Belve accompagnata da Mauro Icardi e dall’ironia di Francesca Fagnani

A sorpresa Wanda Nara a Belve con Mauro Icardi. Francesca Fagnani non evita le battutine

Wanda Nara a Belve si è presentata con Mauro Icardi. Ma non si erano lasciati, non si erano traditi, non si erano… chissà cosa? Francesca Fagnani non fa mancare la sua ironia, le sue battutine, le risatine ma Wanda Nara sembra preparata a tutto. Gran sorpresa per tutti nel dietro le quinte di Belve; il programma sta tornando con la nuova stagione, finalmente in prima serata e con i primi ospiti che già stanno facendo chiacchierare. E’ la Rai con una clip dell’intervista di Wanda Nara che svela le prime anticipazioni di Belve. Ghiotta l’occasione per la padrona di casa che le chiede se questo è un buon fine settimana per loro due, se Icardi è ancora suo marito. Crede poco alle risposte della sua ospite e lo fa notare ma Wanda Nara non sembra disposta ad accettare le provocazioni.

Wanda Nara: “Mauro Icardi è mio marito”

Sui social abbiamo visto di tutto: Wanda Nara e Mauro Icardi in passato non ci hanno risparmiato i loro problemi di coppia. In più ci sono stati anche i terzi incomodi ad aggiungere altro, più di una volta.

Domani sera 21 febbraio su Rai 2 vedremo il ritorno di Francesca Fagnani a Belve ma anche la prima puntata in prime time. Dopo i presunti tradimenti e le accuse reciproche ed esterne alla coppia l’agente di calcio argentina conferma: “Mauro è mio marito e penso che staremo insieme tutta la vita. Noi siamo sempre stati una famiglia”. Racconta dei 10 anni di matrimonio, che in pratica il calciatore sta con lei da una vita, tutta la sua vita.

“Questo fine settimana state ancora insieme?” insiste Francesca Fagnani. “Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita” la risposta della sua ospite.

E sui messaggi ricevuti dall’attaccante dello Spartak Mosca, Keità Baldè, ecco il commento di Nara: “A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne – si riferisce alla moglie del calciatore che l’avrebbe insultata sui social – invece di arrabbiarsi con chi hanno accanto si arrabbiano con l’altra donna”.

Senza dubbio un’intervista da seguire per scoprire se qualcuno mente o ha mentito e come si fa a rispondere con estrema calma a domande pungenti.