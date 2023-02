Anna Oxa a Belve: “Ho portato qualcosa di straordinario”

Anna Oxa a Belve, le anticipazioni dell'intervista. Cosa ha risposto a Francesca Fagnani?

Torna Belve e come annunciato da tempo Anna Oxa è tra le prime ospiti di Francesca Fagnani. Gran colpo per la conduttrice vista l’allergia della cantante alle interviste, ma a lei la Oxa ha detto sì. Domani vedremo in onda Belve ma le anticipazioni sono già presenti. Al via la nuova stagione del programma di Francesca Fagnani, la grande novità è la prima serata. Si parte domani 21 febbraio, seguiremo le interviste ogni martedì. E’ la Rai a pubblicare la clip e svelare un po’ di anticipazioni. Nell’intervista di Anna Oxa a Belve c’è un po’ di tutto, alla Fagnani la cantante ha risposto senza alcun problema ma chiarendo subito una cosa: “Quando un artista o il suo management dice che non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice: va bene. Non puoi condannare perché tu vuoi soddisfare il desiderio di non so cosa”.

Anna Oxa e il suo giudizio su Sanremo 2023

E’ contenta, è scontenta? Francesca Fagnani chiede alla sua ospite: “Con l’onestà intellettuale che la caratterizza, qual è il suo giudizio su quest’ultimo Sanremo?”. La risposta dell’artista non può che essere originale: “Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, al Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”.

La conduttrice e giornalista insiste, batte sulla classifica, sulla posizione che forse è un po’ troppo bassa: “Quello che le volevo chiedere, più banalmente, che la posizione in classifica è stata bassa rispetto all’altezza del messaggio. Forse non è stato capito?”.

E cosa ha risposto Anna Oxa? “Ma da chi? La gente è fuori dalla quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro”.

La curiosità su questa intervista è alta. Il 25esimo posto in classifica per Anna Oxa al festival di Sanremo non è certo un problema, così racconta. Anna Oxa dice che non potrebbe dare delle risposte, non si intuisce tutto dalle anticipazioni della Rai. Non ci resta che attendere il prime time della Fagnani, il ritorno di Belve.