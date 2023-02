Gilles Rocca single: “Stare bene è un parolone, sono in un vortice”

Come sta Gilles Rocca dopo la fine della storia con Miriam Galanti?

Gilles Rocca ieri ha annunciato la fine della storia d’amore con Miriam Galanti. Ospite a Oggi è un altro giorno, seduto tra Stefania Orlando e Valeria Marini, entrambe con i loro amori finiti, Gilles Rocca sapeva che la conduttrice gli avrebbe chiesto qualcosa di molto privato. Lui è stato chiaro, non desidera che il gossip ne parli, non vuole che un amore che è durato 14 anni ed è stato bellissimo sia sporcato dalla curiosità di chi vuole sapere a tutti i costi perché la coppia è scoppiata, perché è finita. “Gilles mi dispiace ma io qualcosa te la devo dire perché hai pubblicato un post e perché l’ultima volta che sei venuto qui stavi con la tua fidanzata…” annuncia Serena Bortone. Valeria Marini non crede alle sue orecchie, chiede a Gilles se davvero si è lasciato con Miriam.

Gilles Rocca a Oggi è un altro giorno perché è finita con Miriam

“Succede, le storie iniziano e finiscono” e cerca di cambiare discorso dicendo che nella prossima puntata di Tale e Quale lui sarà Francesco Gabbani. La Bortone però insiste, gli chiede se sta bene.

“Stare bene è un parolone nel senso che 14 anni di storia sono importanti e non è che schiocchi le dita e li cancelli. Sono in un vortice, in una lavatrice, devo riassestarmi”. La conduttrice vorrebbe tanto proseguire, gli chiede se è stata una scelta più sua o più di Miriam ma Rocca dice semplicemente “scelte”. Vorrebbe tanto mandare in onda la loro intervista insieme di pochi mesi fa ma evita e Gilles Rocca annuisce perché quei due erano altre persone, oggi non sono più le stesse perché non sono più una coppia.

Stefania Orlando scottata dal suo secondo matrimonio fallito pensa che sia meglio restare da soli perché il massimo sarebbe avere accanto solo chi aggiunge valore alla propria vita. Gilles Rocca la ferma, non vuole che qualcuno pensi che la sua ex fidanzata non fosse quel valore aggiunto, perché magari anche Miriam aveva bisogno di qualcosa in più. “Sembra che l’altra parte della mela sia sempre quella sbagliata, anche noi dobbiamo essere predisposti. Ognuno si sente unico anche dall’altra parte. Poi come ripeto le cose possono iniziare e possono finire. L’importante è il rispetto”.

Anche Valeria Marini ha lasciato o è stata lasciata dal suo ultimo fidanzato: “Apriamo il nostro cuore all’amore. Che sia un lui che mi ama”.