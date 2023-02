Gli ascolti di Belve in prima serata su Rai 2: il debutto in prime time

Il 21 febbraio 2023 è andata in onda su Rai 2 la prima puntata di Belve: ecco i dati di ascolto del programma di Francesca Fagnani

Come sono andati gli ascolti della prima serata del 21 febbraio 2023, una prima serata che ha visto anche il debutto in prime di Francesca Fagnani con il suo Belve? Lo scopriremo come sempre solo dopo le 10 quando arriveranno tutti i dati di ascolto della prima serata e ci riveleranno se il programma ha conquistato una fetta di pubblico in più. Perchè ricordiamolo: gli ascolti di Belve in seconda serata non sono mai stati così esaltanti da poter pensare che in prime time, il discorso sarebbe cambiato. E va detto anche che il format, con i suoi accorgimenti e cambiamenti del caso, non ha fatto nessun salto, nessun miglioramento anzi. Quattro interviste di fila, risultano indigeste. Questo è un dato. Anche se si tratta di personaggi che non si lasciano spesso intervistare ( in realtà Wanda Nara e Naike Rivelli ad esempio, sono due donne che hanno raccontato tantissimo della loro vita privata, sia in tv che sui social e in effetti, sono state chieste tante cose di cui si conoscevano già le risposte). Anna Oxa è sicuramente il colpaccio di questa prima serata che potrebbe aver destato curiosità, il vero problema dell’intervista vista a Belve è che non è stata una intervista. Perchè se fai delle domande, e la persona che hai di fronte non ti vuole rispondere o comunque risponde con cose che nulla c’entrano con quello che tu hai chiesto, allora è tutto surreale. Due interviste erano già più che sufficienti, nella seconda serata della rete. Pensare di spostare Belve, che non è mai piaciuto al pubblico televisivo ma è un prodotto tendenzialmente di nicchia per i social ( seguito poi su RaiPlay) è un azzardo. Ma la Rai va chiaramente anche verso nuove direzioni. Succede anche con Mare Fuori, la serie che in prima serata vola basso, con numeri mediocri ma che incassa record su record in piattaforma. Ecco bisognerà vedere se Belve farà bene in prima serata, o se farà male; se poi compenserà con i numeri dello streaming. Una scommessa certo.

In attesa dei numeri però possiamo fare le nostre osservazioni: il programma è montato malissimo. Va bene sapere che è registrato, ma farlo notare in tutti i modi…Non siamo più negli anni ’90. E Stasera c’è Cattelan ad esempio, viaggia su una qualità e un livello, per confezionamento del prodotto, senza paragoni. Peccato però che a certa stampa Alessandro Cattelan piaccia poco e quindi il suo programma, per quanto possa essere impeccabile, resterà per sempre un fallimento ( e non lo è anzi).

Attendiamo dunque i dati di ascolto della prima puntata di Belve in onda il 21 febbraio per capire come il pubblico ha accolto il debutto di Francesca Fagnani in prima serata.

Gli ascolti del 21 febbraio 2023: ecco i dati auditel della prima puntata di Belve

in aggiornamento dopo le 10

Dati disponibili: 839.000 spettatori con il 4.5% di share per la prima puntata di Belve.