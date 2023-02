Disastro Rai 1 con Piccole Donne. Michelle Hunziker vince con la sua Mission Impossible

Michelle Hunziker vince ma non brilla nella prima serata di Canale 5: gli ascolti di Michelle Impossibile non sono esaltanti, su Rai 1 un disastro

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi alla serata del 22 febbraio 2023. Chi ha vinto la sfida del prime time del mercoledì? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel per una sfida molto ricca: ieri infatti il pubblico ha avuto modo di scegliere tra diverse proposte. Su Rai 1 il bellissimo Piccole Donne in prima visione, su Rai 2 l’amatissima serie Mare Fuori e poi ancora Chi l’ha visto per i fan più accaniti. Una bella novità anche da Canale 5 con la prima delle tre puntate di Michelle Impossible & Friends. Insomma ampia scelta per i telespettatori. Che cosa hanno scelto di seguire? I dati auditel relativo alla serata di ieri ci raccontano che la vittoria è andata a Canale 5 con la prima puntata di Michelle Impossible vicina ai 3 milioni di spettatori. Molto male invece il film di Rai 1, Piccole Donne, che non sfonda neppure il muro dei 2 milioni eppure si è trattato di uno dei film più apprezzati degli ultimi anni.

Gli ascolti del 22 febbraio 2023: bene Michelle che porta in alto Canale 5

Su Canale5 la prima puntata di Michelle Impossible & Friends ha incollato davanti al video 2.824.000 spettatori con uno share del 21.3%. Numeri buoni per Canale 5 ma se si considera che il Grande Fratello VIP fa la media di 2,6 milioni, senza quel po-po di cast, si comprende bene che il prime time di Canale 5 ha un grosso problema. Ed effettivamente questi numeri sono anche la spiegazione della lunghezza di un reality che non ha nulla da dire. Con il minimo sforzo e con la minima spesa, si fanno ascolti in linea a grandi show. Peccato che lo spettacolo sia del tutto diverso.

Un vero e proprio disastro al mercoledì sera il film di Rai 1. Ieri Piccole donne in prima visione è stato visto da una media di 1.859.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Mare Fuori 3 è la scelta di 1.329.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.861.000 spettatori con l’11.5% Federica Sciarelli batte quindi Rai 1, anche se il programma di Rai 3 sta perdendo qualche spettatore e fa sempre più difficoltà a sfondare il muro dei 2 milioni.

Su Italia1 Rampage – Furia animale ha raccolto 935.000 spettatori (5.3%).

Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 614.000 spettatori (4%). Su La7 Atlantide raggiunge 440.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone segna 421.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana è visto da 245.000 spettatori (1.4%).