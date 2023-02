Loredana Bertè a Michelle Impossible: “Quella maledetta notte io non c’ero” è il suo rimorso eterno

Il rimorso più grande, Loredana Bertè racconta quella maledetta notte e l'incidente a Michelle Impossible

Loredana Bertè ieri sera era tra gli ospiti di Michelle Impossible e con Michelle Hunziker non ha solo cantato, e sul quel palco ha portato come sempre anche sua sorella Mimì. Loredana Bertè quando canta butta fuori tutto il suo dolore, gli errori che ancora oggi crede di aver fatto. Nella sua vita ci sono lutti che non ha ancora elaborato, la morte di Mia Martini, la morte di Rino Gaetano, ne parla schietta come sempre. “Il cielo è sempre più blu” è la canzone che dedica ad entrambi, è il brano che ogni volta la emoziona ma Loredana Bertè riesce sempre e ancora una volta ad emozionare tutti con la sua voce, con le sue verità, con il suo eterno dolore. Parla di sua sorella, ricorda quando ha saputo dell’incidente di Rino Gaetano, poi torna di nuovo alla sua Mimì, ancora una volta torna al momento della sua morte… lei non c’era ed è il suo rimorso più grande.

Loredana Bertè a Michelle Impossibile

L’amore per la canzone “Il cielo è sempre più blu”, Michelle Hunziker chiede alla Bertè il perché quel brano la ispira così tanto. “Io ho conosciuto Rino Gaetano e quindi mi è rimasto nel cuore… sono stata stravolta quando ho saputo la notizia che si era andata a schiantare contro un albero. Ma questa cosa non l’ho mai elaborata… Come mia sorella ed è come se fosse successo ieri – racconta Loredana – Io ho litigato con la vita e non ci ho ancora fatto pace perché quella notte maledetta del 1995 lei è morta ed avrà avuto paura, era sola e io questo non me lo posso perdonare… perché avrei potuto fare meno viaggi da sola in giro per il mondo e starle più vicina, capirla, cercare di parlarle e dirle ti voglio bene… perché tra sorelle non è che si dicono queste cose”.

Loredana Bertè prova a spiegare: “Se glielo avessi detto mi avrebbe detto ‘che ti serve, ti voglio bene, che ti serve’”. Torna sempre al passato. Michelle Hunziker la consola, Mimì di certo lo sapeva che le voleva bene ma non c’è niente che possa consolare la cantante. Sono passati tanti anni da quella maledetta notte. “Le sorelle si danno sempre per scontate. I mariti si cambiano, le sorelle no”.

“Attraverso la musica in qualche modo è come se tu comunicassi con le persone che ti sono rimaste dentro, è il tuo modo di buttare fuori tutto” Loredana Bertè annuisce, sente che Michelle Hunziker la comprende ma sa che anche il suo pubblico è con lei, con il suo dolore eterno.