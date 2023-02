Antonella Clerici, il ricordo di Maurizio Costanzo nella sua vita e le lacrime per Maria

Antonella Clerici ricorda cosa le diceva sempre Maurizio Costanzo, faceva parte della sua vita, pensa a Maria adesso e si commuove

Antonella Clerici è nel suo studio di The Voice, in collegamento con La vita in diretta, ha così tanti ricordi di Maurizio Costanzo. Faceva parte della sua vita, ricorda che le diceva spesso che vedeva nei suoi occhi una certa malinconia e che questo a lui piaceva. Costanzo le diceva: “’Si vede che sei una persona che ha un’interiorità e che questa è una malinconia’ e poi mi prendeva sempre in giro perché mangiavo le unghie, anche ora è una cosa che purtroppo faccio e nascondo e lui mi prendeva sempre molto in giro di questa cosa e scherzavamo. Insomma, ma devo dire che più ne parlo più mi vengono in mente delle cose. Come tutti sto pensando anche molto a Maria in questo momento – si commuove Antonella Clerici – Maria De Filippi, sua moglie, la compagna di una vita, la collega amatissima e anche naturalmente ai suoi figli perché insomma penso che poi al di là del personaggio televisivo che tutti amavamo poi c’era quello personale e privato e una coppia che davvero è ed era tutto l’uno per l’altra. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi erano molto molto legati. Maria è sempre stata molto accudente, perché lui era uno che rubava la marmellata e quindi lei la nascondeva”.

“Ho tantissimi ricordi di Maurizio, quando sono arrivata negli anni ‘90 a Roma non conoscevo nessuno ero una giovane ragazza, ricordo che per noi tutti il punto di arrivo era poter essere invitati al Maurizio Costanzo show. Ed era proprio come dire non so il coronamento di una carriera. Poi se ti invitava un’altra volta vuol dire che avevi fatto bene. E devo dire che mi ricordo la prima volta che mi sono seduta su quelle famose sedie del Parioli mi sembrava di toccare il cielo con un dito. Maurizio è sempre stato molto affettuoso con me, mi ha dato sempre dei consigli straordinari e ogni qualvolta ho avuto bisogno di sentire le sue parole lui c’era”.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi fanno davvero parte della vita di Antonella Clerici: “Condividevamo anche la città delle vacanze Ansedonia e io andai proprio lì in vacanza la prima volta proprio perché lui mi parlò di questo posto al mare dove lui aveva una casa. D’estate ci si trovava con Maria, insomma con tutti, anche il suo entourage e era molto bello, si andava anche a ballare. Veramente mi vengono in mente tantissime cose, poi Maurizio e la televisione ed insomma è stato veramente un punto di riferimento per tutti quelli che l’hanno fatta e tante volte andare alle sue trasmissioni davvero era un punto di arrivo, un punto di orgoglio”.