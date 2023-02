Tale e quale chiude il suo ciclo con lo speciale Sanremo: oltre 4 milioni di spettatori per Rai 1

Chiude con oltre 4 milioni di spettatori il ciclo di Tale e quale show con Tale e quale show Sanremo il 25 febbraio 2023: ecco i dati, nel sabato senza C'è posta

Una serata sicuramente diversa quella del 25 febbraio 2023, anche per il capitolo ascolti tv. Abituati al sabato sera in compagnia di C’è posta per te, ieri l’assenza del programma di Maria de Filippi si è fatta sentire tutta anche perchè ci ha fatto pensare al motivo per il quale non è andato in onda. La morte di Maurizio Costanzo, e i tutto il grande dolore che la sua famiglia e gli amici stanno vivendo in queste ore. Mediaset per la serata del 25 febbraio 2023 ha scelto di rendere omaggio a Maurizio Costanzo e lo ha fatto mandando in onda due speciali che ci hanno ricordato tutto il valore del giornalista, la sua immensa bravura, la sua capacità di creare, di fare le domande giuste al momento giusto. Ieri sera su Canale 5 sono andati in onda due speciali, che hanno fatto la storia della tv, qualcosa di così grande che possiamo serenamente dire, da anni non si vede nel prime time di Canale 5. Non solo perchè quei personaggi di spessore ormai, purtroppo, non ci sono più, ma perchè la tv non è quella di un tempo.

“In ordine alfabetico” con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi e “I tre tenori” con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado. Due perle rare di televisione. E poco importa quali siano stati gli ascolti fatti nella serata del 25 febbraio, quello che conta è aver omaggiato, nel migliore dei modi, il grande Maurizio Costanzo. Facendo conoscere anche ai più giovani magari, qualcosa di diverso, visto che negli ultimi 10 anni il giornalista, si era dedicato solo al Costanzo Show, L’intervista e altri programmi non molto conosciuti dal pubblico dei giovanissimi.

Su Rai 1 invece è andata in onda l’ultima puntata di Tale e quale nel suo lungo ciclo dalle mille sfaccettature di questa stagione. Carlo Conti, prima che Tale e quale speciale Sanremo andasse in onda, ha ricordato al pubblico che non ci sarebbero stati riferimenti alla morte di Maurizio, essendo la puntata, registrata.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 25 febbraio 2023

Con il 28.5% e 4.180.000 spettatori la puntata di Tale e quale show dedicata a Sanremo, vince la serata. L’assenza di C’è posta per te ha regalato a Carlo Conti numeri molto importanti. Bisogna sottolineare che nonostante il format, sia stato spremuto all’inverosimile in questa stagione televisiva, il pubblico ha comunque dimostrato un grande affetto per il format, per i protagonisti, per il conduttore e per la giuria.

In Ordine Alfabetico per ricordare Maurizio Costanzo fa una media di 2.086.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 947.000 spettatori (5.2%) e F.B.I. International 822.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 865.000 spettatori con il 6.2%.

Su Italia1 Paddington 2 ha intrattenuto 645.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Controcorrente – Un Anno di Guerra totalizza un a.m. di 549.000 spettatori (3%). Su La7 Malice – Il sospetto ha registrato 440.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 390.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Per un pugno di dollari è seguito da 385.000 spettatori (2.4%).