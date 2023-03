Michelle Impossible perde ascolti strada facendo ma vince. Chi l’ha visto torna a 2 milioni

Perde ascolti e punti di share Michelle Impossible ma anche questa settimana vince la prima serata: ecco i dati del primo marzo 2023

Se la scorsa settimana Michelle Hunziker aveva fatto il suo esordio su Canale 5 con una media vicina ai 3 milioni di spettatori, questa volta non si ripete. I dati di ascolto del primo marzo 2023 infatti ci dicono che Michelle Impossible scende a una media di 2,3 milioni di spettatori. Il film di Rai 1 in replica, vince per numero di spettatori , con 2,4 milioni di appassionati davanti alla tv per Bohemian Rhapsody. Ma lo show di Canale 5 è molto più lungo di un film in prima serata per cui anche questa settimana vince Canale 5 con il 17%. Non un dato buono, se si considera che con quegli ospiti stratosferici, si fanno gli stessi ascolti del Grande Fratello VIP. Questo chiaramente non toglie nulla alla qualità di Michelle Impossible&Friends uno show garbato, elegante e divertente che porta in prima serata tutto quello che su Canale 5 si vede raramente. E forse anche per questo, il pubblico non è più abituato a questo genere di proposta. Ribadiamo un concetto sempre uguale: quantità non equivale necessariamente a qualità. Ma è anche vero che in una tv commerciale, soprattutto, che vive di pubblicità, gli ascolti restano in ogni caso, fondamentali.

Qui i dati di mercoledì scorso per il confronto

Gli ascolti del primo marzo 2023: ecco i dati auditel

Su Canale 5 la seconda puntata di Michelle Impossible and Friends ha raccolto davanti al video 2.288.000 spettatori pari al 17.3% di share.

Bohemian Rhapsody il film dedicato alla storia dei Queen in replica su Rai 1 ha incassato una media di 2.452.000 spettatori pari al 14.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.016.000 spettatori pari ad uno share del 12.2%.

Su Rai2 la terza stagione di Mare Fuori ha interessato 1.345.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 La Mummia ha intrattenuto 1.142.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 572.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 470.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 361.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine ha raccolto 233.000 spettatori con l’1.3%.