Simona Ventura e Giovanni Terzi, la data del matrimonio è vicina

Simona Ventura e Giovanni Terzi svelano la data del loro matrimonio e tanti dettagli

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti per il matrimonio? Si dicono pronti da sempre, l’avevano anche annunciato ma poi le nozze non sono mai arrivate. A Oggi è un altro giorno Simona Ventura e il suo compagno svelano che esiste da sempre la data del matrimonio. Quando vi sposate? “Ogni volta che abbiamo fissato una data è successa una cosa molto grave, due volte il Covid e la guerra, perché poi siccome la nostra è una festa e fare una grande festa in un momento brutto per gli altri… noi l’abbiamo già definita perché esiste una data che sappiamo io e lei e basta che è speciale per noi, è una ricorrenza importante e in quella data o sotto data diremo qual è”. A questo punto Serena Bortone chiede ad entrambi di inviarle un messaggio, un whatsapp quando la data delle nozze sarà davvero vicina.

Quando si sposano Simona Ventura e Giovanni Terzi?

Sono pronti a giocare e a svelare quanto si conoscono. Non tantissimo perché nessuno dei due sa qual è il piatto preferito dell’altro. A Terzi piace la pasta al pomodoro ma lei è convinta che a lui piaccia il purè. A Simona Ventura piace la salsiccia ma il suo compagno pensa sia la pizza. Hanno ancora tanto tempo per conoscersi fino in fondo, in tutto ma di certo sono molto innamorati e complici.

Romantica e curiosa la Bertone chiede a Giovanni Terzi del primo bacio a Simona Ventura e come sempre c’è una dichiarazione d’amore: “Il primo bacio meraviglioso perché l’ho portata in una trattoria a Milano e lei è arrivata alle 2, me lo ricordo molto bene siccome nessuno doveva sapere nulla, ma non perché avevamo altre storie no. Io ero appena uscito con questo mio libro e avevo portato tutta una serie di libri per fingere un appuntamento do lavoro. Nessuno ha saputo nulla, nel ristorante mi conoscevano, ci andiamo anche adesso con la famiglia. Alla fine del pranzo c’è stato il bacio, eravamo solo noi nel locale, non c’era più nessuno”.

Sono sempre così romantici, bellissimi e invidiati. Hanno incontrato l’amore più importante in un’età in cui forse non ci credevano più e non vedono ‘ora di diventare marito e moglie e di dire “per sempre”.