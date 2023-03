A The Voice Senior scoppia l’amore dietro le quinte: Antonella Clerici svela il gossip

A The Voice Senior è scoppiato l'amore per un finalista. Antonella Clerici indaga

Paolo Piluso è tra gli ultimi concorrenti di The Voice Senior ad esibirsi nella finale, anche lui emoziona tutti ma lui è più emozionato del solito e Antonella Clerici indaga. A The Voice Senior è scoppiato l’amore, Paolo Piluso non solo ha realizzato il sogno di salire su un palco così importante, cantare davanti al pubblico di Rai 1 ma ha anche trovato l’amore. “La cosa più bella è arrivare al cuore” racconta Paolo prima di cantare, dice che The Voice non gli ha cambiato la vita, parla di umiltà, però per il resto qualcosa è cambiato davvero. Sente che è cambiato qualcosa del suo carattere, che lui è cambiato perché si è aperto all’amore della gente, all’amore delle persone. “La cosa più bella è stata la risposta delle persone, cioè il fatto che io sia arrivato al cuore delle persone e non puoi capire quante persone mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘mi sono emozionato, ho pianto,’ non c’ero veramente abituato, non pensavo di arrivare a questo, non avrei mai immaginato una cosa di questa”. Si commuove Paolo Piluso: “Invece sì, la musica mi ha fatto capire che conto qualcosa”.

Paolo Piluso canta Con il nastro rosa e dedica la serata al suo amore

E’ del team Ricchi e Poveri, è stato bravissimo anche stasera. Arriva Antonella Clerici e dopo i complimenti svela il gossip. “Paolo ho saputo che ti sei fidanzato qui a The Voice Senior perché a The Voice anche questo succede, succede di tutto, The Voice fa questo ed altro”.

Paolo dedica la sua serata al suo amore perché oggi è il suo compleanno: “Questa serata volevo dedicarla proprio al mio amore lei compie gli anni oggi e questa serata è per lei”.

Ma Antonella non si distrae e prova a capire chi è la lei che ha conosciuto a The Voice e con cui è fidanzato: “Adesso noi non vogliamo… no scusate non vogliamo nome cognome però vogliamo sapere dove l’hai conosciuta perché scusami qua non ci siamo accorti di niente. Paolo l’ha davvero conosciuta qui a The Voice ma ti chiedo era una ex concorrente, un accompagnatore?”. Paolo risponde di no e a questo punto la Clerici si arrende, non si può dire chi è.

“L’importante è che lui è contento e felice. Quindi vedete che The Voice Senior fa u sacco di miracoli” e la più contenta è proprio la conduttrice.

In coro i coach cantano “Lei chi è?” ma il gossip resta senza nome né dettagli.