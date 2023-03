Belve: per Al Bano anche Putin ha la sua parte di ragione

Al Bano a Belve spiega perché per lui Putin ha anche un po' di ragione

A Belve stasera 7 marzo 2023 ospite anche Al Bano che tra i vari argomenti e le domande di Francesca Fagnani ha parlato anche di Putin, ovviamente della guerra in Ucraina.”In qualche modo una buona parte di ragione ce l’ha, ma ha anche la parte del torto” è così che Al Bano espone il suo parere sulle terribile scelte di Vladimir Putin. Il cantante poteva contare su un enorme successo in Russia, conosce Putin, l’ha incontrato più volte. Ma sarebbe ancora disposto a cantare per lui? Le risposte di Al Bano Carrisi faranno discutere, potremo seguire l’intervista completa questa sera su Rai 2 in prima serata. Le anticipazioni di Belve dicono molto.

Al Bano a Belve non è del tutto conto Putin

Non è del tutto contro Putin ma anzi sembra che il cantante di Cellino San Marco giustifichi in parte le sue scelte. “L’Ucraina è sempre stata sotto la giurisdizione russa, la Nato se n’è appropriata. Questa guerra è terribile, squallida. Io non approvo quello che Putin ha fatto, chi lo approverebbe? Invadere come ha fatto quel Paese, mi ha dato fastidio. E non solo a me” e questa è la prima precisazione, quasi d’obbligo, tutti sono contro la guerra. Ma la frase “in qualche modo una buona parte di ragione ce l’ha, ma ha anche la parte del torto” resta nella mente.

Al Bano sarebbe ancora disposto a cantare per Putin? La domanda di Francesca Fagnani è rivolta al futuro ma dice molto su pensiero verso le attuali scelte di chi non ferma la guerra.

“Io suono e canterò sempre per il popolo russo. Putin è un russo e io ho cantato anche per lui. Mi auguro che succeda un miracolo, che questa guerra finisca. Io farei il concerto della pace, magari nella piazza Rossa e nella piazza di Kiev” Al Bano spera che la guerra finisca, lo spera come tutti.

La Fagnani però incalza. “Nonostante quello che ha fatto Putin lo farebbe?”, “Vediamo come finirà questa drammatica guerra e se ci saranno i presupposti” è così che conclude il cantante di Cellino San Marco.