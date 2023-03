Fabrizio Corona punge Francesca Fagnani: “Quando era giornalista…” e parla di cabaret caricaturale

A poche ore dalla puntata di Belve di questa sera, Fabrizio Corona citato da Fagnani e Urtis , punge e prende in giro la conduttrice di Rai 2

Nella puntata di questa sera di Belve, su Rai 2, Francesca Fagnani, tra gli altri ospiti, avrà anche Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello VIP e chirurgo dei vip. Urtis, tra le altre cose, è noto anche per le rivelazioni che ha fatto in questi ultimi anni ( anche nel reality di Signorini) sul suo rapporto con Fabrizio Corona. Nel corso della sua partecipazione al reality, nonostante le confessioni fatte ai suoi compagni di viaggio, per ovvi motivi, non se n’è parlato poi su Canale 5. Ma questa sera, ascolteremo, come hanno mostrato le anticipazioni, le parole di Urtis sul suo rapporto con Corona. Nulla di nuovo, tanto che Francesca Fagnani rilegge alcune dichiarazioni del chirurgo e fa delle nuove domande sulla relazione con Fabrizio Corona. Anticipazioni che a quanto pare, lo stesso Corona ha analizzato e ha scelto di commentare pochi minuti fa dal suo profilo instagram, lanciando una stoccata sia alla giornalista che conduce Belve, che a Urtis.

Le parole di Corona su Belve e Francesca Fagnani

“Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…” ha detto Corona. Che si riferisse a Francesca Fagnani era abbastanza chiaro. Perchè prima di trarre questa conclusione, Corona aveva postato un vecchio video che mostrava la conduttrice di Belve, intervistare David Trezeguet. La Fagnani aveva fatto all’ex calciatore della Juventus, delle domande proprio sul caso Corona. Aveva pubblicato questo video a maggio 2020 e in quella occasione Corona aveva ringraziato la giornalista, scrivendo anche “Non lo dimenticherò mai”. E infatti, Corona sottolinea che in quel caso, la Fagnani stesse facendo la giornalista, cosa che non fa invece nel corso della trasmissione Belve. Poi ironizza, mostrando una immagine di Giacomo Urtis, che oggi sfoggia lunghi capelli biondi con onde, sul fatto che sia lui il conduttore/conduttrice del programma. Il tutto ovviamente taggando Francesca Fagnani, volendosi appunto far notare.