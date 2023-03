Terra amara supera U&D in spettatori: numeri pazzeschi per il pomeriggio di Canale 5

Quasi 3 milioni di spettatori per Terra Amara nel pomeriggio del 6 marzo 2023: numeri da record per la soap turca

Uomini e Donne torna su Canale 5 e si sente. I dati auditel del pomeriggio del 6 marzo 2023 sono clamorosi. E non solo per il ritorno in onda di Maria de Filippi, con una puntata da oltre 2,7 milioni di spettatori. A spiccare, nel pomeriggio del 6 marzo, è il dato di Terra amara. La soap turca vola a quasi 3 milioni di spettatori, facendo meglio, del programma di Canale 5 arrivato subito dopo. Ne risente ovviamente il pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno che non va oltre 1,7 milioni di spettatori di media. Eppure su Rai 1 non si cambia rotta e non si cambia marcia, anzi sembrano essere tutti soddisfatti dei dati di ascolto del programma di Serena Bortone. Davvero non si può fare meglio di così?

Vediamo quindi che cosa è successo ieri pomeriggio, con il ritorno in onda di Uomini e Donne, dopo una settimana di assenza.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati del 6 marzo 2023

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno parte dopo il Tg1 con una media di 1.722.000 con il 13,88% e nel programma 1.766.000 con il 16,55%. A seguire la soap Il Paradiso delle Signore 1.965.000, 21,15%. Solita media di sempre, ottimi numeri per il Paradiso.

Su Canale 5 Beautiful resta indietro rispetto a Terra amara e si ferma a una media di 2.558.000 telespettatori, share 19,61%. Ma è la soap turca a volare in alto, molto in alto. La puntata di Terra Amara di ieri è stata vista da una media di 2.959.000 con il 24,05% mentre Uomini e donne registra al suo ritorno, una media di 2.782.000 con il 26,40%, e nel Finale 2.179.000, 23,36%. Una puntata sottotono per argomenti ma si farà certamente di meglio…Ottimi anche i numeri di Amici di Maria De Filippi 1.955.000, 21.13%, GF Vip 1.748.000, 18,89%. Il pomeriggio di Canale 5 dalle 13,40 alle 16,30 è imbattibile.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 727.000 telespettatori, share 6,16%; Ciclismo: Tirreno-Adriatico 414.000, 4,36%; Bella ma’ Short 458.000, 4,95% Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 598.000, 6,49%, Geo 1.320.000, 12,29%.