Benedetta Primavera e Buongiorno mamma 2: è un testa a testa, Canale 5 davanti per pochissimo

E' Buongiorno mamma 2 con la sua penultima puntata a vincere la gara degli ascolti del 10 marzo 2023: Benedetta Primavera resta dietro per poco

Chi ha vinto la gara agli ascolti del prime time del 10 marzo 2023? Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto di Benedetta Primavera, il programma condotto da Loretta Goggi nella prima serata del venerdì di Rai 1. Saranno come sempre i dati auditel a rivelarci se la Goggi ha conquistato il pubblico che in questi anni di lunga carriera l’ha sempre molto amata! una bella sfida a distanza tra la fiction di Canale 5, Buongiorno mamma 2 alla sua penultima puntata, e Benedetta Primavera uno show con tante parole, musica e spettacolo. Il pubblico avrà gradito quello che possiamo considerare una sorta di ritorno al varietà? Michelle Hunziker, che ci sta provando e ci ha provato con il suo Michelle Impossible, non è stata molto fortunata. Dopo un esordio da quasi 3 milioni, ha chiuso con 2 milioni l’ultimo appuntamento. Sarà più fortunato Benedetta Primavera che magari punta a un target diverso, in linea con quello che potrebbe essere il pubblico del venerdì sera di Rai 1? I dati di ascolto ci rivelano che il programma di Rai 1 e la fiction di Canale 5, che hanno salutato il pubblico più o meno nella stessa fascia oraria, hanno chiuso con una sorta di pareggio. Tre milioni di spettatori e il 18 % di share. Per un pelo la fiction di Canale 5 è davanti a Rai 1 e si può dire che per un soffio, ha vinto la serata.

Con 2,9 milioni e 18,5% di share il programma di Loretta Goggi non sfonda il muro dei tre milioni e si piazza sul secondo gradino del podio. Da segnalare comunque anche i dati della fiction di Canale 5 che era partita con quasi 4 milioni di spettatori e chiude con 1 milione in meno.

Gli ascolti del 10 marzo 2023: ecco i dati della prima serata

Benedetta Primavera alla sua prima puntata vicino a 3 milioni di spettatori. Nella serata di ieri ottiene una media di 2.942.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 la quinta puntata di Buongiorno, Mamma! 2 ha incollato davanti al video 3.018.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Italia1 Jack Reacher – La prova decisiva ha raccolto 1.100.000 spettatori (6.5%).

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.033.000 spettatori (7.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 898.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 417.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 989.000 spettatori (5.4%).

Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 729.000 spettatori (3.7%) e N.C.I.S. Hawai’i di 513.000 spettatori (2.9%).Su Rai3 Dario Fo, l’ultimo mistero buffo è seguito da 359.000 spettatori con il 2%.