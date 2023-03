Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno: “Ero terrorizzata”

Puntate speciale oggi per Antonella Clerici a E' sempre mezzogiorno. La conduttrice solo oggi svela tutto

Puntata speciale oggi 13 marzo 2022 per Antonella Clerici e il suo E’ sempre mezzogiorno. E’ la puntata 500, è la puntata in cui Antonella Clerici può dire tutto dopo tanto successo, tante soddisfazioni. Un’edizione dopo l’altra di E’ sempre mezzogiorno e oggi non è un lunedì qualunque. “È quasi mezzogiorno e oggi non è un lunedì qualunque ma è il lunedì che celebra come vedete le 500 puntate di E’ sempre mezzogiorno” entra così in studio la conduttrice. “Abbiamo tagliato questo traguardo, lo dobbiamo a voi e l’affetto del pubblico tre anni fa.. vi ricordo… che partivo dal bosco là proprio nella stessa inquadratura ed io ero terrorizzata. Dicevamo chissà come reagirà il pubblico e invece insomma ci avete davvero inondato d’affetto quindi grazie grazie grazie per questi meravigliosi anni”. L’emozione di Antonella Clerici è evidente oggi non è una puntata come le altre. Il numero 500 è un po’ in evidenza in tutto lo studio, nel bosco di Rai 1, come spilla che la conduttrice indossa fiera.

Antonella Clerici e il successo di The Voice Kids

Un successo dietro l’altro e mentre oggi E’ sempre mezzogiorno offre premi di 500 euro in buoni spessa la Clerici ha altri grazie da dire al suo pubblico. Dopo gli ascolti e gli applausi per The Voice Senior e ovviamente E’ sempre mezzogiorno c’è da aggiungere anche The Voice Kids.

“Vi ringrazio anche tanto per sabato perché eravate in tantissimi per seguire questa prova, questo esperimento di The Voice Kids dove ha vinto Melissa”. Mostra una foto di gruppo di tutti i ragazzini che hanno partecipato alla prima edizione e per Antonella è un’immagine bellissima. “E’ una foto bellissima, è un ricordo che comunque mi porterò sempre con me. Sono stati i primi ragazzi che hanno partecipato a questa prima edizione e speriamo che ce ne saranno altre e poi è stata anche a la notte degli Oscar e voi sapete che 7 statuette sono state date a questo film che si chiama Everything everywhere all at once e soprattutto è stata la prima donna asiatica a vincere come miglior attrice protagonista”. Mostra la foto di Michelle Yeoh e ripete le sue parole. “Lei che ha più o meno ha la mia età, anzi l’età di tante donne che ci stanno guardando e ha detto una frase bellissima, ha detto rivolgendosi alle donne ‘non lasciate mai che qualcuno vi dica che avete passato una certa età’ ed è giustissimo”.