Carmen Russo e Ramona Badescu mamme dopo i 50 anni: “Non esiste un’età per fare un figlio”

Carmen Russo e Ramona Badescu hanno avuto i figli dopo i 50 anni ma non hanno lo stesso pensiero

Carmen Russo e Ramona Badescu ospiti a Oggi è un altro giorno sono diventate mamme dopo i 50 anni ma non hanno lo stesso pensiero su tutto. Carmen Russo non ha mai fatto nulla per non avere figli, semplicemente non sono arrivati prima. Si è accorta in ritardo che per colpa delle tube chiuse non poteva ovviamente averne e dopo ha fatto di tutto per avere la sua Maria. E’ felice, lo è da sempre, ma pensa che i figli sarebbe meglio farli da giovani, certo lei se tornasse indietro farebbe tutto uguale. Ramona Badescu crede invece che sia quasi meglio avere figli dopo una certa età perché non c’è alcuna differenza se non quella di essere realizzate. Infatti, lei ha pensato prima alla carriera e a costruire una base solida e non ha nessun rimpianto anche se scherza dicendo a suo figlio che è sua nonna. “Fate i figli che è la cosa più bella, innamoratevi e cercate di mantenere l’amore” ripete Carmen Russo. “Un figlio è una benedizione che non lega e non rovina la coppia ma è la cosa più bella che ti possa capitare” aggiunge la Badescu.

Mamme dopo i 50 anni

“Non esiste un’età per fare un figlio, certo i bambini sono impegnativi” ma Ramona aggiunge la sua esperienza. Aveva il lavoro, la carriera, da giovane non ci pensava a diventare madre, non era il suo momento. “Mamme a 20, 30 o 50 anni non cambia nulla, si è sempre mamme e con le stesse paure”. Ramona Badescu ha avuto suo figlio a 51 anni e da neonato aveva il terrore gli accadesse qualcosa. “Non siamo come lo yogurt in scadenza” non ha dubbi, non c’è un’età per le mamme. “Poi a questa età possiamo goderceli ma se l’avessimo fatti a 20 anni ci perdevano tutto”.

Carmen Russo crede invece che i figli vanno fatti da giovani però ci sono delle eccezioni, Entrambe però sono d’accordo sull’energia che devono avere. Carmen Russo si sveglia alle 6,15 per potere fare tutto, per dare tutto il meglio a sua figlia Maria. Quindi, guadagna ogni giorno due ore di vita perché prima si alzava più tardi. Carmen però ha qualche rimpianto, se avesse saputo prima del problema alle tube sarebbe stato meglio, sarebbe diventata mamma prima.