Ramona Badescu mamma dopo i 50 anni, le prime foto con il suo bimbo al parco (Foto)

Ramona Badescu è diventata mamma ma già quattro mesi, è incredibile ma i vip quando vogliono riescono a non apparire, a nascondersi tra la folla, a non restare sotto i riflettori (foto). Sarà anche che la Badescu è da tanti anni lontana dal mondo dello spettacolo e oggi che ha 51 anni si vuole godere il suo nuovo ruolo di mamma. La ricordiamo al Bagaglino, in scena ha fatto sognare tanti maschietti, era bellissima e il suo accento faceva il resto. Nella sua valigia anche la partecipazione a un reality: La Fattoria. Questo periodo è di certo il suo periodo più bello, ha desiderato un figlio in tarda età ed è arrivato e la rivista Diva e Donna l’ha beccata mentre passeggia con lui nel parco. Quattro mesi fa è nato un bel maschietto ma l’ex showgirl ovviamente desidera far sapere che non è ricorsa a nessun aiuto, il suo bebè arrivato in modo del tutto naturale.

RAMONA BADESCU CON IL FIGLIO AL PARCO

Non si sa molto della sua vita, tutte le informazioni sulla sua gravidanza sono arrivate solo attraverso un’intervista quando già aveva un gran pancione. Mamma di un bel maschietto ma non è ancora noto il nome scelto, il suo compagno è un avvocato e la sua vita evidentemente è ben lontana da quella di un tempo, meno mondana e con molti meno paparazzi intorno. Nel parco accanto a lei c’è la tata con l’adorato cagnolino al guinzaglio.





Di diventare mamma ci ha aveva già pensato ma voleva fare un figlio solo con la persona giusta. Aveva infatti fatto congelare gli ovuli e quando lo scorso gennaio si è recata dal suo ginecologo per iniziare tutta la procedura ha invece ricevuto una meravigliosa notizia: “Quando sono andata per iniziare la procedura, il mio ginecologo mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta naturalmente di due settimane”. Chissà se prima o poi presenterà il suo piccolino a tutti.