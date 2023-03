Disastro cosmico per Il cantante mascherato: Amici 22 lo doppia e Maria fa boom

Boom per l'esordio di Amici 22 su Canale 5. Disastro storico per Il cantante mascherato con 2 milioni di spettatori: flop clamoroso per Rai 1

Prima sfida al sabato sera tra Amici 22 arrivato al serale e Il cantante mascherato 4: chi ha vinto? Maria de Filippi o Milly Carlucci? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto che ci rivelano che la prima sfida del sabato sera è stata vinta da Amici, il serale vola con oltre 4 milioni di spettatori. Preoccupano e non poco, i dati di ascolti di Rai 1 con una prima puntata de Il cantante mascherato 4 che porta a casa un risultato imbarazzante. Ma del resto, con quel format, non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. E’ un disastro. 4 milioni e il 27% di share per la prima puntata del serale di Amici 22: Maria è certezza nel sabato sera di Canale 5.

Su Canale 5 abbiamo visto il classico Amici. Nulla di nuovo sotto il sole. Sarebbe bello sperare in un piccolo rinnovamento, anche perchè a differenza di format come C’è posta per te, che hanno una loro ritualità, il talent di canale 5 potrebbe cambiare e migliorarsi, anche per rendere lo spettacolo meno noioso. Il copione si ripete e alla lunga, anche gli scontri tra coach stufano e ci si aspetterebbe maggiore spazio per gli allievi che studiano per mesi e forse dovrebbero avere una vetrina diversa nel serale. Una nostra modesta opinione che resta tale. Ma tanto potrebbe cambiare, anche per dare spazio a tutti, ad esempio si potrebbe imporre una regola che prevede l’esibizione di tutti i componenti di una squadra e non sempre delle stesse persone.

Per quello che riguarda Il cantante mascherato, vi abbiamo già raccontato nella nostra recensione, quello che è il nostro pensiero. Si tratta di un programma che immeritatamente occupa spazio nel palinsesto del sabato sera di Rai 1.

Gli ascolti del 18 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata del sabato

Su Canale5 la prima puntata del Serale di Amici, dalle 21:27 alle 00:51, ha raccolto 4.007.000 spettatori con uno share del 27.9%. Ottimi numeri, in linea tra l’altro, con gli ascolti di C’è posta per te.

Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:10 alle 1:09, ha debuttato nel peggiore dei modi, fermandosi a 2.281.000 spettatori pari al 17.9% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:32 alle 22:06, a 3.178.000 e il 17.7%). Fuga di massa dopo neppure mezz’ora di programma, come si può notare dagli ascolti.