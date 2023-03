L’operazione al seno di Manila Nazzaro: “Il dottore mi ha preso per i capelli”

Manila Nazzaro ha rischiato molto, racconta dell'operazione al seno durata sei ore

Manila Nazzaro a Verissimo spiega anche il grave problema di salute che al GF Vip aveva solo accennato nella sua visita a Milena Miconi. Manila Nazzaro ha subito un’operazione al seno, niente di ciò che molti hanno immaginato. Ad operarla è stata Marco Moraci, il suo dottore, lo ringrazia perché soprattutto l’ha costretta a fermarsi. “Un problema di salute grave perché in seguito ad una mammografia ho avuto una rottura della protesi che avevo ovviamente al seno e mi ha creato un problema”. Manila Nazzaro racconta del silicone, della rottura della protesi al seno, del dolore forte che aveva ma anche che era sola e doveva occuparsi dei suoi figli. “Ma in quel momento non riuscivo a fermarmi perché non avevo un aiuto con i bambini, poi sono corsi i miei genitori. Il mio dottore, Marco Moraci che ringrazierò sempre perché mi ha veramente preso per i capelli, mi ha detto ‘adesso ti fermi e io ti opero‘”.

Manila Nazzaro a Verissimo racconta del problema al seno

“E’ stata un’operazione di sei ore, un’operazione abbastanza complicata, quindi, anche il post operazione è stato lungo, 20 giorni praticamente immobilizzata, ferma, dolorante, adesso sto recuperando le forze da un periodo anche difficile per i medicinali e tutte le altre cose e questo tutto insieme. Quindi avevo un momento difficile, dovevo affrontare delle decisioni e allo stesso tempo non ero fisicamente forte per poter aiutare la mia mente e quindi tutto insieme”.

La Nazzaro ha avuto accanto le sue amiche: “Mi chiamavano, mi venivano a prendere a casa, ti portiamo qui ti portiamo lì, non ti lasciamo… E prima che Milena entrasse nella casa mi ha accompagnato in clinica quindi lei sapeva che avevo questo problema. E’ un periodo molto complicato e soprattutto per la salute”.

Non è la prima prova che l’ex Miss Italia deve affrontare in un momento di debolezza personale. “Quindi è come se ogni volta dall’alto mi arrivasse un segnale ‘ok Manila devi affrontarle tutte insieme per poi avere altro’ e come dico sempre io mi rimbocco le maniche e lo rifaccio”.

Un periodo difficile per Manila Nazzaro ma lo sta superando, è andata bene, tutto risolvibile ma forse le pensa essere sempre da sola ad affrontare tutto. Però per lei ci sono anche belle notizie: “La prossima settimana ricomincio con la radio e quindi per me è una boccata di aria, mi mancava tantissimo e forse questo è il primo segnale di tante cose belle che mi auguro arriveranno. Dico sempre rimaniamo col cuore buono e la vita ci premierà sempre. Io non odio, non ho rabbia non ho nulla… c’è una delusione nei confronti della vita neanche nei confronti di Lorenzo che sia chiaro perché le cose finiscono e bisogna solo accettarle. A volte sono arrabbiata con la vita”.