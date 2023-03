Manila Nazzaro, delusa ha lasciato Lorenzo: “Non avvertivo più la stima” ma c’è molto altro

Manila Nazzaro svela perché ha lasciato Lorenzo Amoruso. A Verissimo confessa cosa è successo

Manila Nazzaro a Verissimo confida la sua delusione per la storia finita con Lorenzo Amoruso. L’ha lasciato lei e a Silvia Toffanin spiega cos’è per lei l’amore, che la felicità costa tanto e lei ha sofferto quando ha capito che tutto quello che aveva immaginato con Lorenzo non si sarebbe mai avverato. Erano diventati due estranei, Manila Nazzaro spiega che in casa erano due estranei ed è terribile ciò che dice perché stavano insieme da sei anni, ma è accaduto anche altro. “Sono stati sei anni importantissimi, anni che mi hanno fatto pensare di poter costruire una famiglia ma i ricordi belli non sono sbiaditi da fatti recenti un po’ meno piacevoli ovviamente”. Manila Nazzaro a Verissimo spiega cosa è accaduto: “E’ successo che dopo molti mesi anche di discussioni, che partivano anche per cose estremamente futili e stupide, veramente cose normali, riuscivano a partire delle discussioni che potevano anche ferire e una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte… insomma una serie di tacche che venivano segnate e fondamentalmente succede che ci si guarda accanto e io non ho trovato più nessuno, non mi sono più trovata veramente allineata con Lorenzo”.

Manila Nazzaro a Verissimo la verità su Lorenzo Amoruso

“Non c’era più una progettualità in comune ma la progettualità che ci potesse unire o una passeggiata, per arrivare poi al grande progetto che in realtà era il mio grande desiderio”. Manila parla di matrimonio. “Che non è mai stato raccolto quello del matrimonio, non è mai stato raccolto ma è stato ascoltato, non era probabilmente nelle sue corde, nei suoi desideri. Probabilmente non ero la donna che lui immaginava di sposare, non ho idea perché poi a un certo punto ho smesso di pormi questo tipo di domande. Ho cercato di capire cosa stesse accadendo davvero: l’amore non basta ma ci sono alcuni sentimenti a cui io personalmente do molta più importanza, per esempio la stima e l’orgoglio, che voglio avvertire da parte del mio compagno, che non avvertivo assolutamente più”.

Silvia Toffanin è basita: “Io non avvertivo più nulla, non avvertivo più la stima, più l’orgoglio di una donna, di avermi accanto come donna e non avvertivo più la cura, la dolcezza che invece in realtà ci aveva unito all’inizio e io probabilmente ho preso consapevolezza di tutto questo e ancora una volta, come già capitato nel mio passato, ho deciso di affrontare la situazione e parlarne in maniera chiara. Però nel momento in cui alcune situazioni le vedo solo io dall’altra parte non esistono capisco che io sto combattendo da sola”.

Manila Nazzaro è stanca di combattere da sola: “Si vibra in due, se io sono in affanno, una difficoltà e ho bisogno di aiuto questo aiuto io non lo devo chiedere perché nel momento in cui io lo chiedo io non lo voglio più”.

E’ finita per sempre tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso?