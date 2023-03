Lorenzo Amoruso pubblica un messaggio per Manila Nazzaro, è stato male

Lorenzo Amoruso è stato male, torna sui social con un messaggio per Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso non è stato benissimo gli ultimi giorni, infatti per un po’ non si è mostrato sui social, voleva evitare di mostrare il suo viso con uno sfogo forse dato dallo stress. Oggi, dopo la presenza di Manila Nazzaro al GF Vip Lorenzo Amoruso è tornato con le sue storie Instagram. Una corsetta in salita, mostra il verde che lo circonda, racconta del problema che ha avuto alla pelle, uno sfogo che gli causava rossore in alcune parti del corpo, soprattutto sul viso. Non sta benissimo ed è evidente che Lorenzo Amoruso soffra per la fine della storia d’amore con Manila Nazzaro. Insieme avevano superato più di una crisi e più difficoltà, sembravano pronti per il matrimonio, lui le era stato di grande aiuto mentre era chiusa nella casa del Grande Fratello Vip. Nessuno dei due dice perché è finita, Manila non l’ha detto nemmeno ieri sera alla sua amica, Milena Miconi; le ha solo lasciato intendere che è accaduto qualcosa nella sua vita, senza dire altro.

Lorenzo Amoruso pubblica un messaggio importante

“Chiudi gli occhi, continua ad andare e resta fedele a te stessi e ai tuoi valori. Credi davvero di meritare la solitudine o l’indifferenza? Sai che non è così. Se non puoi essere te stesso il tuo cuore immenso implode. Le donne siamo essere sicuramente fragili ma anche spietate e talvolta ci piace più il plauso di molti che la devozione totale di un uomo splendido. E’ il non volere crescere, il voler tornare indietro. Non flagellarti. I tuoi occhi dicono tutto, tu non sei un uomo dello show, tu sei un grande professionista sportivo che conosce l’agonismo, i sacrifici, il fair play, che ha seminato e meriteresti di fare l’allenatore. E chissà verrà quel tempo” è il messaggio di un follower che Amoruso ha voluto condividere con tutti, per ringraziarlo ma anche per far capire qualcosa della separazione tra lui e l’ex Miss Italia.

Una settimana fa l’ex compagno di Manila Nazzaro aveva pubblicato una frase importante: “Se il mondo dovesse finire domani tu cosa faresti? Cercherei lei e ci farei l’amore fino a domani” ma sono parole che non hanno generato nessun risultato. Sembra che non ci sia più alcun contatto tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Cosa è successo tra i due ex di così grave da portarli alla separazione?