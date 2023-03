Tina Cipollari fa sbellicare Maria de Filippi: la risata che fa bene sui gradini di U&D

E' bastata una battuta di Tina Cipollari per mandare ko Maria de Filippi che è arrivata a stendersi completamente sui gradini

La puntata di Uomini e Donne di oggi, 20 marzo 2023, si è aperta all’insegna della risata. Maria de Filippi non ha resistito e si è fatta travolgere da una battuta di Tina Cipollari arrivata nel momento in cui si stava parlando di Gemma Galgani e del suo nuovo incontro con Silvio. Vedere Maria de Filippi di nuovo sorridere e lasciarsi andare, come era accaduto anche nella prima puntata del serale di Amici 22, è qualcosa che fa bene al cuore. Il sorriso aiuta a stare meglio e ad andare avanti, anche e il dolore che si prova nel cuore, non si dimentica. Maria de Filippi, tornata a lavoro dopo il suo lutto, si sta dando in tutto e per tutto al pubblico, senza mostrare le sue fragilità. Oggi l’abbiamo rivista su quei gradini, completamente sdraiata per via della battuta di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne infatti, ha fatto della sana ironia su quello che sta succedendo tra Gemma e Silvio. Per anni la dama torinese infatti, è stata al centro di discussioni molto bollenti e invece da quando è arrivato Silvio nel programma di Canale 5, sembra aver dimenticato tutto il passato e voler dare spazio a una Gemma diversa, che mette al primo piano il romanticismo e null’altro. Una cosa che ha stupito il pubblico ma soprattutto gli opinionisti . Gianni e Tina quindi lo hanno fatto notare, tra una battuta e l’altra. E lo ha fatto notare anche Silvio, stanco dell’atteggiamento di Gemma, di uscire solo a cena, delle passeggiate romantiche, dei bacetti umidi. Vuole molto di più ma Gemma a quanto pare, per ora, non è pronta a dare al cavaliere, quello che si aspetta. E pensare che per anni, la Cipollari ha elemosinato attenzioni, ha elemosinato proprio gesti come quelli che Silvio ha per lei sin dal primo giorno. Forse la paura di una storia che possa funzionare e quindi la possibilità di lasciare la seggiolina rossa…

La battuta di Tina Cipollari che manda al tappeto Maria de Filippi

“lui esordisce con delle frasi che la turbano”“fammela vedere”io amo questa donna. #uominedonne pic.twitter.com/4mnTmGHivP March 20, 2023

Il video di questo momento è ovviamente diventato virale sui social…