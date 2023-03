Ornella Vanoni a Belve risponde a Gino Paoli sul “s’è smollata con l’età”

L'intervista di Ornella Vanoni a Belve, stasera, la sua gran risposta a Gino Paoli e i suoi scandalosi racconti

Stasera a Belve pronta a tutte le domande di Francesca Fagnani ci sarà anche Ornella Vanoni. Dalle canne che sono la sua medicina alle donne che ha fatto soffrire, ma da seguire anche la risposta dell’artista su Gino Paoli. Quante volte si è parlato di loro due, ormai stanchi hanno altro da dirsi, con più o meno ironia. Se Gino Paoli di lei ha detto che invecchiando s’è smollata la risposta di Ornella Vanoni ci piace molto di più. Tutti abbiamo seguito cosa ha detto il cantautore sul palco di Sanremo, ha imbarazzato Amadeus ma ha colpito al cuore soprattutto la figlia di Little Tony. Così quando la Fagnani chiede alla Vanoni cosa pensa delle parole di Paoli dette sul suo conto continua a sorridere e affonda il colpo, con gran classe.

Ornella Vanoni a Belve

“Anche lui sarebbe meglio non dicesse… Guarda quello che ha cercato di raccontare a Sanremo! Come se fosse a casa sua! Si è dimenticato che era a Sanremo… Ha visto Morandi e gli è partita quella roba lì… che non andava fatta”. E con poche parole la Vanoni difende la memoria di Little Tony e della moglie ma con Gino Paoli non ha ancora finito.

“Amadeus era terrorizzato e l’ha portato via… Io sono ironica, lui no. Questa ironia di me si sa, si vede e si sente. Di lui proprio no. Però se vuole essere ironico, poverino, non diamogli contro“ e ha detto davvero tutto.

Delle canne non ha mai nascosto l’uso. “A un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fumare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina – non perde l’ironia – Quando cammino per strada i ragazzi mi urlano ‘Ornella! Io non ho lavoro ma rollo da Dio, vengo a fare da badante!’”.

L’amore per le donne? Parla di amicizie, una durata tanti anni, l’altra meno, ma per loro non era amicizia. “Le donne sono attraenti, però a me purtroppo il sesso femminile non interessa molto, e infatti ho fatto soffrire queste persone. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava… Come si dice adesso… fluida, ma nel giudizio soltanto”