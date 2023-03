Alda D’Eusanio: “Non ho perdonato mia madre, non ci sono riuscita”

Alda D'Eusanio racconta di sua madre e ammette che non l'ha perdonata, non c'è riuscita

Alda D’Eusanio non riesce a mentire a Serena Bortone mentre le parla di sua madre. Ammette che non è riuscita a perdonarla ma la conduttrice l’aveva già capito mentre raccontava della mamma e dell’amore e l’affetto che le ha fatto mancare. Erano altri tempi e l’infanzia per Alda D’Eusanio in Abruzzo è stata non del tutto felice, soffriva per come la trattava sua madre, per quello che le diceva. Alda faceva di tutto per piacerle ma a lei non andava mai bene niente, era una femmina quindi poteva solo portare problemi, in ogni caso. Non ha mai provato rabbia ma solo sofferenza, lo stesso dolore che sente oggi quando dice che purtroppo non è riuscita a perdonarla.

La madre di Alda D’Eusanio non è mai stata fiera di lei

Non lo è stata nemmeno quando si è laureata con il massimo dei voti ed ha avuto successo in tv; nemmeno quando le chiedevano di lei, chiedevano di sua figlia che era famosa, che la conoscevano tutti. “Non bastava mai, facevo qualunque cosa e gliel’ho detto verso la fine quando lei è diventata vecchietta e anche io. Le ho chiesto ‘ma perché non ti sono mai piaciuta?’”. Le ha risposto perché aveva grilli nella testa. Alda D’Eusanio ripete ogni frase di sua madre in dialetto, perché quelle parole, quel modo, tutto le è rimasto in testa come fosse ieri. “Te ne sei voluta andare da casa e adesso tieni lo stress e non tieni figli. Se rimanevi a casa avevi i figli e non avevi lo stress” frasi che le fanno male ancora oggi. Per lei il destino di una donna era quella di avere figli, di sposarsi, di stare a casa.

Il padre era invece molto orgoglioso di Alda, diceva sempre che era il suo fiore più bello.

La madre è morta a 92 anni e quando Serena Bortone le chiede se l’ha perdonata Alda D’Eusanio tace per qualche secondo, il suo volto diventa triste, vorrebbe dire una bugia: “No, devo essere sincera, con te si può essere solo sinceri Serena, non sono riuscita a perdonarla. Le voglio sempre molto bene, è la mia mamma”.

“Questo baratro affettivo poi che cosa ho comportato nella tua vita?” su questa domanda Alda si illumina: “Io ho avuto la fortuna di essere molto amata da mio marito, mi ha ricompensata di tutto, mi ha riempito d’amore”.