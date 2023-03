Gionny Scandal trova i suoi genitori grazie a Le Iene, non è più solo

Emozioni fortissime ieri a Le Iene quando Gionny Scandal ha abbracciato i suoi veri genitori

Era una storia piena di drammi, abbanondi e lutti quella di Gionny Scandal ma grazie a Le Iene il cantautore non è più solo, ha trovato i suoi genitori. Gionata, questo il suo vero nome, aveva chiesto aiuto alle iene, per più di 30 ha pensato di essere stato abbandonato dalla madre e dal padre ma non era così. Mamma Rita e papà Antonio non stanno più insieme ma non hanno mai dimenticato il loro bambino. Adesso Gionny Scandal ha tutte le risposte che da troppi anni non è riuscito a darsi tormentandosi, credendo che l’avessero abbandonato. La sua storia è purtroppo anche più triste perché a due anni è stato adottato ma a cinque il papà muore, nessuno ebbe il coraggio di dirgli la vià, l’ha capito da solo con il passare del tempo. Cresceva con la nonna perché la mamma doveva lavorare ma quando ha compiuto dieci anni anche la madre è volata in cielo. Da quel momento il terrore di Gionata che la nonna morisse. Ogni volta che usciva di casa le diceva “nonna non morire” ma un giorno è tornato a casa e anche lei non c’era più. Ha sempre pensato di avere origini lucane, con le iene ha capito che è pugliese. Ha sempre cercato i suoi veri genitori ma la trasmissione di Italia 1 è riuscita in un’impresa che è apparsa anche fin troppo semplice perché la verità è che Gionny Scandal non è era stato abbandonato.

Gionny Scandal non è più orfano

“Dopo 30 anni ho salvato per la prima volta in rubrica un numero chiamandolo ‘papà’” che emozione per il musicista che con Veronica Ruggieri è andato in Puglia, al comune di Pisticci, ha chiesto l’estratto di nascita e in pochi minuti ha saputo i nomi dei suoi genitori. I nomi erano presenti perché Gionata non è stato abbandonato ma evidentemente il tribunale ha deciso che i suoi genitori non fossero in gradi di crescerlo, per questo l’ha reso un bambino adottabile. In un figlio tutte le risposte.

Scopre che sua mamma aveva 21 anni quando l’ha messo al mondo. Inizia un’altra ricerca, desidera vedere i volti dei genitori ma non pensava che sarebbe finita come in un sogno. Dopo mail e qualche telefonata mamma Rita vuole incontrare subito suo figlio ma mentre vanno a casa sua si imbattono nel padre di Gionata. Antonio non trattiene le lacrime, è tutto così vero e spontaneo, si riconoscono subito, si osservano, si abbracciano, scherzano, si scambiano subito i numeri, sono padre e figlio.

La mamma gli mostra i suoi tatuaggi, Gionata è incredulo, credeva che l’avrebbe giudicato e invece anche la sua vera madre ha dei tatuaggi evidenti sul corpo. Sono abbracci e lacrime, avranno tempo per dirsi tante cose ma sembra che Rita e Antonio non sapessero che i genitori adottivi del figlio erano morti quando lui era piccolo. Gionatan confessa che si sente in colpa per avere pensato male di loro, che non l’avevano voluto, ma adesso nella sua rubrica ci sono due numeri importanti, quelli che ha sognato da sempre di avere.