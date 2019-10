GionnyScandal a Vieni da me, la sua vita piena di drammi tra abbandoni e lutti (Foto)

Trattiene a stento le lacrime anche oggi Caterina Balivo che a Vieni da me ha tra gli ospiti GionnyScandal (foto). Per molti dei telespettatori sarà un nome mai sentito e anche la conduttrice confessa che lasciandosi influenzare dall’apparenza non avrebbe mai immaginato che dietro quel suo modo di vestire e tutti i tatuaggi ci fosse una storia così dolorosa e un ragazzo così semplice. Gionata, così l’hanno chiamato i suoi veri genitori, quelli che lo hanno abbandonato alla nascita, ha appena compiuto 28 anni, è un rapper, molto conosciuto tra i giovanissimi e da oggi i genitori di chi ascolta le sue canzoni forse le giudicheranno con un orecchio diverso. E’ nato a Pisticci, in provincia di Matera, a due anni è stato adottato, è arrivato al nord, nella brianza, lì ad accoglierlo c’era per la prima volta tutta una famiglia. Quando aveva 5 anni suo padre è andato via, era sempre molto stanco, non gli hanno mai detto che era morto, l’ha capito da solo. Sua madre lavorava ed è cresciuto con la nonna, “lei è tutto quello che sono ora, ha fatto più di quattro genitori”. A dieci anni però anche la mamma vola via, ricorda le urla della nonna e ancora una volta la vita è stata durissima.

GIONNYSCANDAL A VIENI DA ME COMMUOVE TUTTI CON IL RACCONTO DELLA SUA VITA

Ha visto tutto ma nessuno gli ha detto la verità, dicevano che era tutto a posto ma non era così. A dirgli la verità suo nonno: “Guarda che adesso non ci sono più mamma e papà e adesso devi fare l’uomo”. Così ha fatto perché dopo tre anni anche suo nonno è morto. Era arrabbiato, era indisciplinato a scuola “non volevo gli abbracci per non piangere”, trattava male tutti, anche sua nonna. Quando usciva di casa diceva alla nonna di non morire e lei lo rassicurava, aveva paura di restare solo del tutto.





GionnyScandal alla Balivo racconta che le rispondeva male, si arrabbiava se non gli dava i soldi per la spesa al supermercato, prendeva 500 euro di pensione, ma poi al supermercato piangeva pensando al male che le faceva. Non è mai riuscito a chiederle scusa, l’ha fatto a modo suo dedicandole una canzone. La nonna ha fatto in tempo ad ascoltarla e dopo mezz’ora è volata via anche lei, come se avesse atteso solo quel momento. Da personaggio famoso con un post ha cercato un contatto con la sua famiglia, con chi l’ha messo al mondo, ma non ha avuto risposta, ha così chiuso quel capitolo per sempre, con un’altra canzone, senza spiegazioni, senza abbracci, un po’ come gran parte della sua vita.





