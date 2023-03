Monica Setta al posto di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1? Tante chiacchiere, poche certezze

La Rai che verrà...Su Rai 1 al posto di Serena Bortone dovrebbe arrivare Monica Setta: le ultime notizie

Si sta parlando nelle ultime settimane molto di quella che dovrebbe essere la Rai del futuro. La Rai che verrà. Perchè per i pochi che ancora non lo sanno, i volti che vediamo in tv, hanno spesso a che fare con equilibri e dinamiche politiche che dipendono da chi c’è al potere in quel momento. Per questo motivo, sono molti gli esperti e critici di tv a credere che da settembre ci sarà una vera e propria rivoluzione in Rai ( rivoluzione che è già partita e che continuerà anche in estate). Tra le novità della prossima stagione televisiva, dovrebbe esserci, secondo le tante indiscrezioni circolate nelle ultime ore, anche un cambio di conduzione su Rai 1. Monica Setta dovrebbe prendere il posto di Serena Bortone. La conduttrice di Oggi è un altro giorno non sarebbe apprezzatissima . Si aggiungono poi gli ascolti molto sotto la aspettative del programma di rai 1, e il gioco è fatto. Non ci sarebbero da cercare neppure troppe scuse per il cambio, visto che Oggi è un altro giorni, finita la pandemia, è tornato a registrare numeri molto bassi, più bassi di quelli che Caterina Balivo faceva con il suo Vieni da me.

Monica Setta al posto di Serena Bortone?

Di questo possibile cambio nel pomeriggio di Rai 1, ne hanno parlato sia Tvblog che Affari Italiani. E pare che sia una cosa ormai già decisa. Mentre la conduttrice di Oggi è un altro giorno, nelle sue recenti interviste non si è mostrata preoccupata per un possibile addio anzi, ha detto di essere una professionista fedele all’azienda per la quale lavora da anni, azienda per la quale lavorerà probabilmente per il resto della sua carriera. Nessuna preoccupazione quindi per Serena Bortone, impegnata in queste settimane anche con Il cantante mascherato, mentre Monica Setta conduce in solitaria un programma in seconda serata su rai 2, di cui nessuno parla mai, visti gli ascolti bassi e i contenuti del tutto anonimi. Vanno meglio invece gli ascolti di UnoMattina in famiglia programma di cui è protagonista insieme a Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli.

Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1?

Secondo altre fonti, Serena Bortone sarebbe conduttrice comunque gradita ma per un altro impegno. Quello della domenica pomeriggio. La Bortone infatti, potrebbe prendere il posto di Francesca Fialdini alla domenica subito dopo Domenica IN. Una possibilità che non ci stupisce molto, qualche tempo fa infatti, avevamo pensato che la Bortone, potesse essere anche la degna erede di Mara Venier. Ma con ilk passare del tempo, l’affetto che il pubblico aveva dimostrato a Oggi è un altro giorno, è venuto a mancare. E se non ci sono gli ascolti nel pomeriggio settimanale, è difficile pensare di poter conquistare i telespettatori alla domenica. Non si discutono ovviamente le doti della giornalista: in una tv che dà fin troppo spazio a gente che non coniuga nel modo giusto i verbi, legge dai gobbi e non ha nessuna empatia con il pubblico, Serena Bortone, resta una grandissima professionista.

Due nuovi format su rai 1?

Verrebbe quindi da pensare, che se le indiscrezioni fossero confermate, nella prossima stagione di Rai 1 ci dovrebbero essere delle novità per i format. Difficile pensare che Monica Setta possa ereditare Oggi è un altro giorno e che la Bortone prenda Da noi a ruota libera. Domande tante, risposte poche. Manca però poco alla stagione estiva e poi anche alla presentazione dei palinsesti per il 2023-2024. Pochi mesi a l’attesa sarà finita, arriveranno tutte le risposte che il pubblico aspetta.