Il dolore di Costanza Caracciolo per il nonno, deve tutto a lui

A Verissimo Costanza Caracciolo non trattiene le lacrime per suo nonno

Costanza Caracciolo si racconta, a Verissimo parla delle sue bambine, di Vieri, della famiglia, del nonno che non c’è più e del dolore che prova sua nonna, che prova anche lei. I suoi genitori volevano per lei una carriera universitaria: “Fin dall’inizio avrebbero preferito quello però subito dopo si sono abituati alla mia nuova vita perché poi insomma ho avuto la fortuna di incominciare da Striscia la notizia che è una grande famiglia e quindi i miei genitori quando hanno visto la situazione sono stati tranquilli”. Ma a portare Costanza Caracciolo al provino fu proprio nonno Ciccio. Lui ha sempre creduto in lei, era fotografo, è stato nonno Ciccio a scattare le prime foto a Costanza. I genitori erano preoccupati, non l’avrebbero mai accompagnata al famoso provino. Il nonno le disse di prepararsi, sarebbe andato con lei. Deve tutto a nonno Ciccio, la sua carriera e la sua vita di oggi. Basta una foto per fare emozionare la Caracciolo fino alle lacrime; le trema voce anche quando racconta della nonna.

L’assenza del nonno nella vita di Costanza Caracciolo

“Ai miei genitori dico sempre alla fine se fossi andata all’università mi avrebbero visto molto meno invece con la scusa di Striscia mi vedevano in diretta e sapevano che stavo meglio, quindi è andata meglio così”.

Il primo fan è sempre stato il nonno. “E’ passato un anno però ecco ero molto legata a lui… mi ha accompagnato in questo percorso e sarò grata a lui per tutta la vita perché comunque ha creduto in me, ha sempre creduto in me. Se lui non si fosse reso disponibile probabilmente io non avrei fatto quel provino e non saremmo qui e non avrei tutto quello che ho costruito in questi anni”.

Nonno Ciccio l’ha vista diventare mamma, ha conosciuto le sue bambine, Stella e Isabel ma adesso non c’è più e manca tanto. Manca soprattutto alla nonna. Avevano anche festeggiato i 50 anni di matrimonio; una vita insieme, difficile per lei rassegnarsi. Costanza Caracciolo si emoziona anche pensando a lei, pensando che i suoi nonni, ancora di più dei suoi genitori, sono stati il suo esempio d’amore.

“Mia nonna fa un po’ fatica a riprendersi però poi cerchiamo sempre di aiutarla, di portarle le bambine, insomma cerchiamo in qualche modo di tirarla su ma non è facile e mi rendo conto perché quando uno passa tutta la vita insieme… erano complici. Tu li devi passeggiare nella nostra città e tutti rimanevano molto entusiasti, li ammiravano, li conoscevano tutti perché mia nonna aveva un negozio di abbigliamento e mio nonno era fotografo quindi diciamo che in città erano conosciuti”.