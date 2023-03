Gli ascolti del sabato: Maria cerca il bis, il Cantante mascherato sempre più flop

Gli ascolti del 25 marzo 2023 decretano ancora una volta la vittoria di Amici 22? Ecco i dati auditel della prima serata del sabato

Arriveranno con qualche minuto di ritardo i dati di ascolto relativi alla serata del 25 marzo 2023. Ma in attesa dei numeri, che sveleranno se anche questa settimana Maria de Filippi e il serale di Amici 22 avranno fatto il botto, possiamo dire qualcosa su un sabato sera, da dimenticare, almeno per Rai 1. Se su Canale 5 infatti, alla fine si sceglie l’usato che funziona ( 4 milioni di spettatori con una formula che puzza di vecchio sono una manna dal cielo) su Rai 1 Il cantante mascherato, è un flop totale. E non solo per gli ascolti e per i numeri ma soprattutto per i contenuti. Il cantante mascherato alla sua quarta edizione, non ha senso di esistere per come è stato stravolto da Milly Carlucci. E la media della passata settimana, con 2 milioni di spettati al sabato sera di Rai 1, ne è stata la dimostrazione. I problemi del programma di Milly Carlucci sono molteplici: è brutto, è fatto e scritto male, è noioso. Persino il pubblico in studio non applaude neppure ai richiami imbarazzanti dello scalda pubblico, il regista fatica anche a trovare la giusta inquadratura, dovendo evitare gente che si fa i fatti suoi e persone che sbadigliano. La giuria è amalgamata? No. La giuria è un punto di forza del programma? No. Il cast funziona? E’ completamente riciclato, un mix di persone che bazzicano tra la mattina di Rai 1, il pomeriggio e Ballando con le stelle…E le maschere sembrano esser state prese in una svendita di costumi di carnevale fallati. Una grande, grandissima delusione, per un programma che non ha nessun senso, soprattutto nel sabato sera di Rai 1.

Gli ascolti del 25 marzo 2023: ecco i dati auditel

Stando alle ultime notizie, i dati auditel relativi alla serata del 25 marzo, saranno diffusi dopo le 11,30.