Il cantante mascherato 4: ascolti flop, giuria litigiosa, maschere da discount. Andrebbe chiuso

Super flop per Il cantante mascherato 4 ma gli ascolti, sono l'ultimo dei problemi del programma di Milly Carlucci che andrebbe chiuso

Non succederà, perchè la Rai ha previsto un numero preciso di puntate de Il cantante mascherato 4. Non ci sarà probabilmente nessuna chiusura anticipata, anche perchè a quanto pare, a giudicare dalla marea di fiction in replica che stanno per arrivare su Rai 1, di alternative, non ce ne sono. Il cantante mascherato proseguirà la sua ironia, probabilmente sabato prossimo calerà anche sotto i 2 milioni di spettatori, continuerà a portare in scena uno spettacolo imbarazzante ( al quale mancavano solo le barzellette di Iva Zanicchi, per il colpo di grazia). Andrà avanti, sarà tenuto in vita con effetti speciali, che sono tali, solo per Milly Carlucci, che ormai da tre edizioni cerca di imbambolare il pubblico, fingendo che sotto quelle maschere da discount ci possano essere dei VIP da Oscar, da prime pagine, da urlo. Il fatto che ci siano dei personaggi molto noti, rispettabilissimi, non è un problema, sia chiaro. Il problema è voler far credere al pubblico che sotto una maschera, ad esempio, ci possano essere Fedez e Chiara Ferragni. Che poi ci sia Valeria Fabrizi, ci sta anche, è una signora attrice, è amatissima, ha più di 80 anni e grinta da vendere. E’ il modo in cui si opera, che porterebbe, secondo chi lavora al Cantante mascherato a ipnotizzare il pubblico, che continua a fare nomi come Tiziano Ferro, per dire. Ma seriamente? Se si fosse volato basso, molto basso, lasciando il programma identico al format in cui va in onda anche all’estero, sembra strombazzamenti vari, forse non sarebbero arrivati numeri così imbarazzanti.

Il cantante mascherato 4: anche la giuria è un flop

A rendere il tutto meno divertente, anche il clima poco armonico che regna in giuria. L’arrivo di Serena Bortone al posto di Caterina Balivo, non ha migliorato la situazione ( la Balivo ha fiutato probabilmente nel momento giusto che il programma sarebbe stato un flop). Le battutine al vetriolo tra Flavio Insinna e la Bortone non sono passate inosservate, scatenando anche l’ironia del pubblico. Come anche il fatto che Francesco Facchinetti sia totalmente sconnesso dal programma ma iper connesso al suo cellulare. E’ chiaro a tutti che Facchinetti sia lì solo per sparare nomi e non per provare a indovinare ecco. Insomma di questo programma, come abbiamo già detto, non funziona assolutamente nulla.

Nota finale per le maschere, bruttissime e insignificanti. Non sono solo proprio oscene ma non camuffano in nessun modo le fattezze dei vip che anche per questo motivo, vengono smascherati sin dalla loro prima esibizione, anzi, ancora prima di salire sul palco.