Lo show di Tina Cipollari per smascherare Gemma: Maria costretta a chiudere il microfono

Lo show di Tina Cipollari a Uomini e Donne: stanca della sua ritrosia ricorda a tutti quando chiedeva agli uomini ben altro e non si faceva problemi...

Non si vedeva da tempo uno show di Tina Cipollari contro Gemma Galgani ma oggi, l’opinionista di Uomini e Donne ha dato del suo meglio. Tina, ha spiegato a Maria de Filippi che ha atteso per vedere che piega prendesse la storia di Silvio e Gemma, per non essere accusata dalla Galgani di essere la causa della fine delle sue relazioni. Ma oggi, ascoltando il racconto di Maria de Filippi è esplosa, iniziando a citare tutte le volte in cui la persona volgare, o comunque molto spinta, desiderosa di dichiararsi in modo esplicito, sia fisicamente che verbalmente, era stata Gemma Galgani. Ha iniziato quindi ricordando le famose sfilate, quella del car wash ad esempio. E senza andare troppo lontano nel tempo, la Cipollari ha anche citato l’ultima quella durante la quale la Galgani, “scosciata” si è messa sul pianoforte in lingerie e ha iniziato a sedurre gli uomini del parterre. Ma non solo. Stanca di questa svolta monastica di Gemma Galgani, che si è detta più volte offesa e oppressa anche dalle insistenze di Silvio e dai suoi modi di fare, ha ricordato quella volta in cui Gemma, disse davanti a tutti a un cavaliere, se volesse fare l’amore con lei. Cosa di cui, come ha giustamente ricordato Tina, si parò per puntate intere, tanto che la Cipollari arrivò anche con un cerchietto con la citazione scritta a caratteri cubitali.

E visto che i social non dimenticano, abbiamo anche la testimonianza di quel momento

“VUOI FARE L’AMORE CON ME” una delle frasi più iconiche di uomini e donne #uominiedonne pic.twitter.com/135qsm3AnF — s0l25🍷🍷 (@suuuunnmoon) March 27, 2023

Uomini e Donne la furia di Tina contro Gemma

Mentre Maria de Filippi ha detto di non ricordare, tutti gli altri presenti in studio hanno invece dato ragione a Tina ricordando benissimo quelle parole. Del resto era impossibile dimenticare un argomento del quale si era parlato per settimane e settimane, quando in studio, per Gemma, era arrivato il bel Michele da Bari, cavaliere con il quale la dama torinese aveva conquistato le copertine delle riviste di cronaca rosa anche per queste frasi. Tina ha poi usato termini molto forti tanto da costringere la De Filippi a chiedere che le venisse spento il microfono.

La decisione di Maria de Filippi e la mossa della Cipollari

Rendendosi conto di non aver modo di parlare Tina ha lasciato lo studio ed è rientrata con una serie di cartelli sui quali ha scritto quello che pensava. Poi però ritornata al centro dello studio ha spiegato quello che a suo dire è il vero motivo dell’imbarazzo di Gemma: “La verità è che a lei Silvio non è mai piaciuto. Silvio è un uomo in forma per la sua età ma lei ha bisogno di giovani, di carni fresche, a Gemma non piacciono gli attempati ecco perchè non riesce a fare niente con Silvio” ha sentenziato Tina Cipollari.