Silvio molla Gemma: “Ho investito soldi tra Spa, cene e alberghi” e lei rivela le battute oscene

Bufera su Silvio dopo le battute fatte a Gemma e dopo le dichiarazioni ascoltate nella puntata odierna di Uomini e Donne

Anche la puntata di Uomini e Donne in onda il 27 marzo 2023 è stata caratterizzata dalla discussione tra Gemma Galgani e Silvio, arrivati a centro dello studio dopo i giorni trascorsi insieme a Novara. I due hanno avuto modo di raccontare quanto era accaduto, dopo una introduzione di Maria che spiegava, non senza difficoltà, che alla fine tra i due non era successo niente e che Silvio aveva deciso di mettere fine alla storia. Due visioni completamente diverse quelle di Gemma e Silvio. Da un lato la dama, mai stata così pudica e così riservata ( tanto chela stessa Tina ricorda le volte in cui si era proposta a calieri che neppure conosceva durante un ballo). La Galgani ha continuato a ribadire che non riesce a stare con un uomo volgare, che continua a fare battute oscene. Poi Maria ha chiesto che Silvio entrasse, in modo da dare la sua versione dei fatti e spiegare i motivi per i quali questa storia è destinata a chiudersi.

Le parole di Silvio che offendono le donne

Silvio, amareggiato per quello che è successo a Novara, ha spiegato che ha fatto di tutto per accogliere Gemma. E’ andato dall’estetista ( tra le battute quindi anche quella sulle ascelle depilate che poteva non essere leccate, ha fatto fare le pulizie in casa, ha scelto il ristorante migliore di Novara…E ha accolto Gemma come meglio non poteva. Poi certo, la sera quando erano da soli a casa sul divano ha fatto delle battute in intimità, nulla di cui una donna si potesse scandalizzare. Silvio si sente preso in giro: “Io ho investito tempo, ho investito soldi tra alberghi, spa, ristoranti, viaggi” ha detto il cavaliere, attirandosi l’indignazione delle donne in studio. C’è voluto l’intervento di Maria per riportare Silvio sulla retta via: “Forse è la parola investimento a non funzionare, forse volevi dire che hai speso del tempo, che quindi ti aspettavi altro dopo un mese e mezzo”. Ci ha messo una pezza ma le parole di Silvio erano state parecchio chiare, non necessitavano di una parafrasi.

Gemma delusa dalle battute oscene fatte da Silvio

La Galgani ribadisce che non riesce a stare con una persona volgare che fa un certo tipo di battute ma allo stesso tempo non pensava di chiudere, perchè voleva comunque continuare, cosa che secondo Maria non è possibile, visto che si trovano su posizioni troppo distanti. A proposito delle battute che Gemma non ha mandato giù: “Mi ha detto che ha scalato la montagna, l’Everest, che è stato difficile ma che alla fine non ha potuto mettere la sua bandiera“. Una cosa che ha scandalizzato e non poco Gemma. La Galgani però dopo aver lasciato Novara, aveva chiamato Silvio, non è entrata indignata dicendo che non avrebbe più voluto vederlo, non gli ha dato un ceffone quando ha sentito quelle parole. Questo il motivo che porta lo stesso Silvio a non comprendere i suoi atteggiamenti. In ogni caso, non vuole andare avanti. “Tu un bacio passionale, non sai neppure che cosa significa” ha detto Silvio, convinto che la Galgani non abbia mai trovato un uomo che bruciasse per lei di passione.