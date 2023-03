E’ testa a testa tra Rai 1 e Canale 5. La semifinale del GF VIP si ferma sotto i 3 milioni

Neppure la semifinale del GF VIP supera i 3 milioni di spettatori: bene Resta con me che vince la serata su Rai 1, ecco i dati

Chi ha vinto la gara agli ascolti tv del 27 marzo 2023 in prima serata? I dati del Grande Fratello VIP 7, sono dati molto bassi rispetto alle edizioni passate, ma dati, eccellenti per Mediaset. E non ammetterlo, sarebbe sbagliato. Neppure Pio e Amedeo hanno fatto meglio, con il loro Felicissima sera e un budget completamente diverso, oltre che ospiti in prima serata, di super spicco. Signorini ha portato a casa una media di 2,8 milioni di spettatori ieri sera, con la semifinale del GF VIP 7, facendo meglio di Chiambretti, Hunziker e Pio e Amedeo. I numeri sono numeri. Poi si può discutere sul contenuto, sui gusti del pubblico, su questa edizione del GF VIp tra le peggiori di sempre. Restano però i risultati, bassi ma non disastrosi se vengono paragonati a quello che altri scintillanti programmi hanno fatto nel prime time di Canale 5. Su Rai 1 Francesco Arca con la sua Resta con me, vince la serata in sovrapposizione, con la rete ammiraglia rai vincente anche nella serata del 27 marzo. Quasi 4 milioni di spettatori per la fiction, in una delle stagioni più deludenti per le serie di Rai 1 degli ultimi anni. Chiude con quasi il 9% di share Stasera tutto è possibile, ottimi numeri per Rai 2 anche se in passato, ricordiamolo, il programma aveva anche toccato punte di 2 milioni di spettatori. La partita su Tv8 ha rubato un po’ di spettatori alle altre reti. Ottimo sia il dato di Tv8 che quello di la7, con un grande classico, il film Rain Man all’ennesima replica.

Gli ascolti del 27 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai 1 la serie Resta con me ha registrato un netto di 3.864.000 telespettatori, share 19,95%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 ha ottenuto 2.857.000, 20,72%.

Su Rai 2 l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile ha registrato 1.484.000, 8,82%. Su Rai 3 Presa Diretta ha ottenuto 1.213.000, 5,96%. Rai 2 batte anche questa settimana Rai 3. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato 881.000 telespettatori, share 4,96%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 793.000 telespettatori, share 4,94%. Su Tv8 il match Irlanda – Francia, Qualificazioni Euro 2024, è stato visto da un netto di 642.000 telespettatori, share 2,92%. Su La7 il film Rain man – L’uomo della pioggia ha ottenuto 608.000, 3.20%, mentre su Nove Little Big Italy ha registrato 483.000 telespettatori, share 2,31%.