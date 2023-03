Brutte notizie per Milly Carlucci: Il Cantante Mascherato chiude

Il Cantate Mascherato è pronto per la chiusura ed è una batosta per Milly Carlucci

E’ la quarta edizione del Cantante Mascherato e sembra che per Milly Carlucci questa sarà la sua ultima volta con il suo amato programma. Sembra che Il Cantante Mascherato sia pronto per la chiusura e il motivo è evidente a tutti. Ne abbiamo parlato dopo ogni puntata, già dopo la prima e ad ogni puntata è andata anche peggio. Parliamo di ascolti e ovviamente parliamo di un programma Rai che non piace, non piace più perché nel tempo è diventato vecchio, e anche in fretta. E’ un vero flop e sembra che la Rai abbia deciso che il prossimo anno Milly Carlucci non avrà più il suo Cantante Mascherato, non avrà più le maschere che ogni volta ha tanto coccolato e protetto.



Il Cantante Mascherato non tornerà più in onda?



E’ Dagospia a lanciare l’indiscrezione, a spiegare che i dirigenti del servizio pubblico avevano già dubbi per l’edizione attualmente in onda. Alla fine si è scelto di tornare con la quarta stagione, di realizzare un altro progetto e i risultati adesso sono più che deludenti.

Dagopsia scrive: “Lo show del sabato sera di Rai 1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi” i numeri parlano chiaro. “I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci. Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: ‘Otto milioni di investimenti per sei puntate’. In queste condizioni c’è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione”.

Sarà davvero così? I presupposti per la chiusura ci sono tutti, se fosse stato un programma con più puntate in calendario magari non avrebbe nemmeno visto la fine. In ogni caso non è un buon risultato, per Milly Carlucci è un vero flop soprattutto perché non è una nuova trasmissione, non è un nuovo format. Sarà ovviamente la conduttrice a pagarne il prezzo per scelte che il pubblico non ha apprezzato. Poco ritmo, personalità per niente forti, tutto troppo piatto e non adatto ad uno show in prima serata.

Costi troppo alti, Dagospia batte anche su questo, perché un conto è arrivare ad ascolti bassi ad un prezzo basso, un conto è spendere così tanto e poi ritrovarsi doppiati dalla concorrenza. Inoltre, c’è il paragone con Ballando con le Stelle, altra creatura di Milly Carlucci ma di ben altro livello e successo. L’ingranaggio con le maschere non ha funzionato, praticamente non ha funzionato niente.