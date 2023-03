La gelosia di Francesco Totti, si spettegola a La vita in diretta

Totti è geloso? Perché non vuole che Bastian dorma nella villa all'Eur con Ilary Blasi nel suo letto? Se ne parla a La vita in diretta

A La vita in diretta si parla della gelosia di Francesco Totti, vera o presunta è Alberto Matano che ai suoi ospiti in studio chiede un commento. E’ di oggi la notizia che Francesco Totti, dopo aver visto la copertina di Chi con Ilary Blasi e Bastian Muller che tengono per mano la sua piccola Isabel, sia esploso in una richiesta che fa spettegolare. L’ex calciatore della Roma pretenderebbe che Bastian, il compagno della sua ex moglie, non dorma nel suo letto nella villa all’Eur. Una richiesta che fa sorridere ma sembra sia vera. Alberto Matano introduce il pettegolezzo parlando di gelosia. Totti è geloso di Ilary o dei suoi figli?

Totti e la gelosia verso Bastian

E’ Flavia Cercato la prima a commentare: “Sai che io mi sento sempre male quando devo dire qualcosa contro Francesco Totti da romana romanista però anche lui in certi casi secondo me deve un po’ collaborare. Allora, se l’affermazione è vera, perché ogni volta che leggi qualcosa sui giornali non è detto che sia stata fatta veramente, è quella sorta di volontà di marcare il territorio. Quindi dici… il mio spazio, il mio letto. Ma adesso c’è qualcun altro e allora secondo me c’è un territorio che non esiste nell’uomo evoluto ma qualche malumore c’è…”.

Non si conosce ancora la data dell’udienza che vedrà Ilary Blasi e Totti in tribunale ma sembra potrebbero esserci scintille.

Luisella Costamagna fa notare: “Bisogna regolarsi quando ci si separa e i figli diventano parte integrante del nuovo nucleo con i nuovi comuni. Non ci sono regole ma diciamo che ben vengano le famiglie felici e la nuova fidanzata che va d’accordo coi figli… beati loro. Ma io però vabbè ci vedo legittimo anche il fastidio francamente… il fastidio anche di Totti a pensare che Bastian sia nella villa”.

Stefania Orlando ammette il conflitto, un po’ di fastidio ma ricorda che Totti ha una nuova fidanzata, una nuova casa. Insomma, tutti d’accordo che quando ci sono i figli di mezzo gelosia e conflitti siano naturali ma bisogna evitare di fare sapere troppe cose.

La soluzione ce l’ha Manuel Bortuzzo, per lui tutto sarebbe bello e semplice se Ilary Blasi e Francesco Totti si potessero chiarire.