Totti furioso: non vuole che Bastian Muller dorma nel suo letto

Nervi tesi per Francesco Totti dopo le foto di Ilary Blasi con Bastian e la piccola Isabel

Era inevitabile che accadesse, che Francesco Totti avesse almeno il mal di stomaco nel vedere le foto di Ilary Blasi con Bastian Muller e la piccola Isabel. La copertina di Chi ha generato un po’ di indiscrezioni, le riporta La Repubblica raccontando che Totti non vuole che Bastian dorma nel suo letto. Il riferimento è al letto matrimoniale nella villa all’Eur, la villa che un tempo vedeva felice la famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Quel tempo è passato e adesso accanto alla conduttrice c’è il nuovo compagno. L’imprenditore tedesco fa ormai parte della famiglia; per lui con Ilary e la piccola Totti non ci sono solo shopping e passeggiate nel parco mano nella mano ma anche le serate tutti insieme nella villa all’Eur. Bastian dorme lì e la tensione sembra sia arrivata alle stelle. Se Ilary Blasi ha sopportato in silenzio di vedere tutte le foto dell’ex marito con Noemi Bocchi, la loro nuova vita, i progetti, la felicità, i suoi figli nella loro nuova casa; adesso tocca a Totti e sembra che le reazioni siano diverse.

Francesco Totti dorme nella villa all’Eur quando non c’è Ilary

Alla vigilia dell’udienza che vede uno contro l’altro Ilary e Totti sembra che l’ex capitano della Roma non dorma più sogno tranquilli. Terminati i viaggi di Ilary Blasi e Bastian Muller adesso c’è molto di più, adesso quando lui arriva a Roma dorme nella villa all’Eur e Totti non sopporta che dorma nel suo letto.

Quindi, quando Totti sta con i suoi figli nella enorme villa usa il letto in cui dormiva con la sua ex moglie, la stessa stanza? Possibile che non ci siano più camere da letto per gli ospiti?

Sono solo indiscrezioni e magari quella del letto è solo una scusa, è solo un modo per dire che all’ex marito di Ilary Blasi dà molto fastidio che un altro uomo viva nella sua villa, che viva con i suoi figli, soprattutto con la piccola Isabel. La copertina di Chi di questa settimana con i tre protagonisti che sorridono e si tengono per la mano è difficile da mandare giù mentre ancora c’è tutto da decidere dal lato economico e in amore è già stato tutto deciso da molto tempo.