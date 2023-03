Tina rinfresca la memoria alla pudica Gemma Galgani: tutte le volte che è andata oltre (VIDEO)

Come aveva promesso Tina Cipollari ha rinfrescato la memoria a Gemma Galgani con un video che mostra tutte le sue provocazioni e la parte sensuale vista a Uomini e Donne

Il video che oggi Tina Cipollari ha fatto mettere insieme, ha mostrato solo una parte delle cose che Gemma Galgani ha detto e fatto in questi anni. Nello studio di Canale 5 infatti, Gemma di cose bollenti, di atteggiamenti provocatori ne ha dette diverse e ne ha avuti diversi. Peccato che di recente stia dando una svolta pudica alla sua partecipazione…Da quando Silvio è arrivato a Uomini e Donne per corteggiarla, Gemma ha iniziato a parlare di romanticismo, si è scandalizzata per le provocazioni, per le richieste del piemontese. Una svolta “monastica” che in pochi hanno compreso, non perchè una donna non sia libera di scandalizzarsi, di non gradire alcuni atteggiamenti ma semplicemente perchè in passato, Gemma non ha mai avuto problemi a esporsi pubblicamente, a parlare dei suoi incontri intimi con i corteggiatori. Fino a poche settimane prima, come dimostra il video, con Alessandro si sbilanciava nelle richieste e nei discorsi. Poi improvvisamente, quando Silvio è arrivato e ha dimostrato di essere realmente interessato a Gemma, anche dal punto di vista fisico, tutto è cambiato. Tina Cipollari quindi, stanca delle parole di Gemma e del suo ritrarsi al corteggiamento di Silvio, ha deciso di rinfrescare a lei e a tutti, la memoria. Un video quindi ha mostrato non solo le sfilate bollenti con le esibizioni parecchio provocanti che Gemma ha realizzato ma anche le frasi e le confidenze che la Galgani ha fatto davanti a 3 milioni di italiani.

Il video che Tina ha pensato per Gemma

questa clip di gemma semplicemente superando il blocco del trono giovani #uominiedonnepic.twitter.com/vTkzF6IqaT March 30, 2023

Gemma Galgani si è difesa ricordando a Tina, che molti degli spezzoni che sono stati mandati, riguardavano delle conoscenze molto importanti, quasi tutte storie che sono diventate poi storie d’amore, durante le quali Gemma ha provato dei sentimenti. Ha accusato Tina di aver estrapolato cose che prese in un contesto possono significare altro. Insomma ha trovato le solite giustificazioni. Come però ha fatto notare Gianni Sperti, la Galgani non era poi così scandalizzata dalle provocazioni volgari di Silvio, tanto che, dopo la serata a Novara, lei lo ha chiamato e non aveva detto alla redazione di essere intenzionata a chiudere. Ma era stato Silvio a decidere di mettere fine a questo corteggiamento. Come mai, se le parole di Silvio, l’avevano turbata così tanto, lei non aveva anticipato che avrebbe voluto chiudere?