Tina stuzzica Gemma che esplode e sono lacrime e insulti: arriva il medico

Ennesima litigata a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: volano paroloni e interviene il medico

E anche nella puntata di Uomini e Donne di oggi, abbiamo rivissuto vecchie emozioni. Tina Cipollari e Gemma Galgani ancora protagoniste di uno scontro senza precedenti. La puntata continuava dopo che Gemma e Silvio, hanno deciso di chiudere la storia. Tina, uscendo per una pausa, si è avvicinata a Gemma e le ha sussurrato una frase ironica si, ma anche molto indelicata. “E adesso attaccati al caz***” ha detto Tina a Gemma che non c’ha più visto e successivamente ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, stanca di quello che la Cipollari stava dicendo. L’opinionista di Uomini e Donne ha chiesto a Maria de Filippi di preparare un video, molto lungo, perchè di momenti da mostrare, ce ne sono e anche tanti. Tina vuole che vengano messi insieme tutti i momenti in cui Gemma è stata esplicita in studio, ha raccontato cose spinte, ha fatto delle proposte. Gemma, stanca di questi continui riferimenti a cose che a suo dire non avrebbe fatto, se n’è andata dallo studio ma Tina l’ha raggiunta trovandola in lacrime. Non solo per le accuse ma anche per quello che era successo con Silvio. Tra le due si è dunque acceso lo scontro.

Il faccia a faccia tra Tina e Gemma

Quando Tina ha raggiunto Gemma, tra le due ovviamente è successo di tutto. “Non ti far vedere da me Tina, ti prego. Stai lontana da me, che finisce male. Io sto benissimo, sei tu che dovresti chiedermi scusa. Da donna a donna non me la sarei mai aspettata una cosa del genere. Hai sporcato una storia che è stata stupenda. Era amore, non era sesso. Dovresti vergognarti. Trattare una donna così con quelle offese”. Il punto per la Galgani era proprio quello, che Tina avesse continuato a parlare della relazione con Giorgio, sporcandola.

Tina ha ovviamente reagito con veemenza, chiamando in soccorso anche il medico per far visitare la Galgani. “Sei tu che devi chiedere scusa a tutte le persone che hai preso in giro per anni. Io ho raccontato la verità. Tutto questo sentimentalismo da dove ti è uscito fuori?” ha sbottato Tina.

E ancora, ribadendo i concetti già espressi: “La devi smettere di farmi passare per una bugiarda. Io sto raccontando tutto quello che tu hai fatto qua dentro. Sai qual è la verità? Che a te quel signore non è mai piaciuto per via dell’età. Non ti sei mai scandalizzata di nulla e ti hanno fatto proposte ancora più indecenti. Bugiarda. Non ha l’età che a te interessa”.