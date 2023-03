Un passo dal cielo 7 torna e stra vince su Rai 1, disastro Canale 5

Un passo dal cielo 7 alla prima puntata sfiora i 5 milioni di spettatori: ecco i dati di ascolto del 30 marzo 2023

Che cosa ci raccontano i dati auditel relativi alla prima serata del giovedì ? Il 30 marzo 2023 ennesimo flop in prime time per Canale 5 che con il film Un figlio di nome Erasmus non supera neppure i 2 milioni di spettatori. Una programmazione parecchio discutibile quella di Mediaset in queste prime serate che collassano e perdono di molti punti rispetto a Rai 1. Sulla rete ammiraglia Rai, ieri l’esordio di un’altra fiction molto longeva che quest’anno si rinnova grazie ai nuovi innesti. Parliamo di Un passo dal cielo 7. La fiction con Giusy Buscemi sempre più protagonista, è stata vista ieri, nella prima puntata da una media di 4,7 milioni di spettatori con il 27% di share. Ottimi numeri per la fiction che, come detto in precedenza, è alla sua settima stagione. E’ vero che la concorrenza era bassissima ma è altrettanto vero che il pubblico sembra essere molto affezionato a questo titolo di punta di Rai 1 che ha fatto molto meglio di tante nuove e blasonate proposte fresche fresche.

Gli ascolti del 30 marzo 2023: Un passo dal cielo 7 torna e stra vince

4.7mln di telespettatori e il 27,20% di share per la prima puntata di Un passo dal cielo 7 in onda il 30 marzo 2023 su Rai 1. Precisamente 4.656.000 spettatori e il 27.2% di share. Con una media di 1,5 milioni di spettatori e il 9,6% di share, Un figlio di nome Erasmus su Canale 5 resta parecchio indietro.

Su Italia 1 il film The Avengers ha registrato un netto di 1.083.000 telespettatori, share 6.51%. Su Rai 2 il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto è stato visto da 679.000 telespettatori, share 3.90%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha registrato 912.000 telespettatori, share 4.68%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 992.000 telespettatori, share 7.02%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 831.000, 5.80%. Rete 4 meglio di La7 nella serata del giovedì. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotelè stato visto da 400.000 telespettatori, share 2.06%. Su Nove Faking It – Bugie o verità? ha registrato 257.000 telespettatori, share 2.25%.