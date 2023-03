Milly Carlucci col sorriso ma nera sui social: “Si alle critiche ma no alle fake news”

Milly Carlucci difende il suo Cantante mascherato e dice stop alle fake news

“Eccomi qua, sono qui per rassicurare tutti e per dirvi che sabato sera, noi del Cantante mascherato ci siamo” sono queste le prime parole di Milly Carlucci in un video che la conduttrice ha pubblicato poche ore fa sui social per smentire le tante voci circolate sui social. In molti temevano infatti che per via degli ascolti il programma di Rai 1 fosse stato cancellato. Difficile visto che deve occupare ancora il sabato sera della rete ammiraglia, nonostante quei numeri imbarazzanti. Spesso però le persone che leggono sul web gli articoli si limitano ai titoli e leggendo “chiude” hanno pensato a una chiusura anticipata. Chi ha invece parlato di chiusura del Cantante mascherato ha ben precisato che difficilmente ci sarà una nuova stagione, dopo i disastrosi dati di questa che sta andando in onda. In ogni caso Milly ci mette la faccia e difende il suo programma con le unghie e con i denti. La Carlucci ha spiegato di aver deciso di fare questo video perchè è stata subissata di telefonate, messaggi sui social, richieste. La gente vuole sapere…

Milly Carlucci: “Accettiamo le critiche ma non le fake news”

“Ci siamo, ora sono andate in giro delle notizie contrarie, false e tendenziose che noi respingiamo. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo anche se la nostra strada è difficile” ha detto la conduttrice di Rai 1 impegnata con Il cantante mascherato al sabato sera. Poi ha continuato: “La rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta di una nuova presenza, un programma di varietà diciamo, tra virgolette, nel sabato sera di Rai 1 in primavera. Mancava una offerta continuativa dal 2019 quindi noi iniziamo con grande umiltà e grande fatica. Noi accettiamo ogni genere di critica negativa, anche quelle ingiuste. Quello che invece non possiamo accettare sono le fake news. Quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, in questo caso il nostro, non può essere accettata. E’ un danno alla rete, al gruppo di lavoro, all’azienda, eccetera eccetera. Noi lavoriamo seriamente come tutti quelli che fanno il nostro mestiere. E visto che le notizie false sono anche causa di controversie legali io direi di tenerci lontani dalle notizie false. Ci vediamo sabato”.

Probabilmente la Carlucci si riferiva a queste indiscrezioni arrivate in settimana

Indiscrezioni lanciate da Dagospia che ha anche evidenziato i possibili costi troppo alti del programma di Rai 1.