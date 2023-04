Antonella Clerici da Fazio: “Vittorio vorrebbe sposarmi” ma ammette la sua paura

Antonella Clerici si sposa? Ne parla a Che tempo che fa: è Vittorio Garrone che sogna il matrimonio

Antonella Clerici ieri sera è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ovviamente oggi 3 aprile 2023 nella sua puntata di E’ sempre mezzogiorno ne ha parlato portando nel bosco l’animaletto che le ha regalato Lucina Littizzetto. Tra gli argomenti di ieri sera per Antonella Clerici non è mancato il matrimonio. “Ti sposi o non ti sposi?” la domanda di Fabio Fazio ad Antonella Clerici, I due conduttori sono amici, davvero sono amici da sempre, da ben prima che Antonella fosse nota al grande pubblico. Fazio conosce già la sua risposta ma lei non evita per l’ennesima volta di parlarne, anzi aggiunge un dettaglio importante. Vittorio Garrone vorrebbe sposarsi, il compagno di Antonella Clerici è pronto a dire il suo ‘sì per sempre”. Ma Antonella Clerici non è pronta per il suo terzo matrimonio. Tra un gioco e un altro, ricordi del passato e battute, Antonella Clerici ribadisce la paura di sposarsi.

Antonella Clerici a Che tempo che fa

“Una domanda un po’ privata ma ho letto che ti sposi o non ti sposi…”. Una domanda che lei ogni volta sa che arriverà perché vive una meravigliosa storia d’amore, perché tra lei e Vittorio Garrone non mancano mai le dichiarazioni d’amore, i selfie dolcissimi. Si è però già sposata due volte e non è andata bene e adesso ha paura che il matrimonio le porti male.

“Anche Vittorio vorrebbe, forse, sposarmi sì sì però porta un po’ sfortuna e allora io vorrei non sposarmi… Sono già stata sposata due volte ed è andata male…”. Fazio la conforta, le dice che adesso è felice quindi forse è meglio lasciar stare.

Vittorio Garrone, invece, in una recente intervista ha confidato che prima o poi troverà il momento giusto per farle dire quel sì che invece lui desidera.

“Io racconto tutto al mio pubblico, ma proprio tutto. Domani per esempio parlerò del fatto che sono stata qui da te stasera, le mie emozioni, tutto. E così tutta la mia vita, perché tu non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo, e quando non ti fa comodo ti nascondi. Quando ho avuto le corna io ne ho parlato, così come parlo della menopausa e sono cose che vengono apprezzate, perché se tu hai le caldane e usi il ventaglio e dici alle signore a casa ‘anch’io come voi ho la menopausa’ è bello perché condividi cose che sono naturali e che riguardano tutti ma nessuno ne parla”. Infatti, ancora una volta oggi a E’ sempre mezzogiorno la Clerici ne ha parlato condividendo tutto anche con Paola Perego.