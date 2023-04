Alessio Corvino spaventa Lavinia con il suo discorso ma alla fine arriva la proposta romantica

E' Alessio Corvino la scelta di Lavinia ma lei per qualche istante ha temuto che potesse dirle di no e invece...Ecco la proposta

E’ Alessio Corvino la scelta di Lavinia e questo, tutti i fan di Uomini e Donne che vanno a caccia di anticipazioni sul web, lo sapevano già da sabato scorso, quando è stata registrata la puntata. Il primo aprile e proprio per questo motivo Lavinia era terrorizzata dal fatto che Alessio le potesse fare uno scherzo approfittando proprio dell’occasione. Ed effettivamente, il discorso di Alessio, dopo la scelta di Lavinia, sembrava proprio essere quello di una persona non molto propensa al si. Una sorta di vendetta quella che il Corvino forse si è voluto prendere a sette mesi dall’inizio di un un lungo percorso che lo ha portato poi, sulla poltroncina rossa faccia a faccia e occhi negli occhi con Lavinia. Lei era lì, a dirgli di alzarsi e di abbracciarla, di smetterla di parlare e di agire. Ma Alessio è andato avanti per la sua strada, con un discorso a tratti anche poco comprensibile. Alla fine ha parlato di un puzzle, di tasselli che non erano stati messi nel punto giusto, di qualcosa che mancava. Di un pezzo che ancora lui non aveva consegnato a Lavinia perchè non aveva capito che cosa fare. Le aveva detto tempo fa che avrebbe detto si, solo se fosse uscito da quel programma con la sua fidanzata…

Il discorso di Alessio e poi la richiesta a Lavinia

Se Lavinia ha fatto un discorso abbastanza sintetico, Alessio non ha dato certo una risposta rapida alla tronista che ha continuato a guardarsi intorno, come a cercare lo sguardo di Maria de Filippi per avere rassicurazioni. Ha sicuramente avuto paura di ricevere un no ma alla fine, Alessio, ha tirato fuori dal taschino quell’ultimo tassello, quel pezzo di puzzle che mancava. “Vuoi essere la mia fidanzata” le ha detto? Ovviamente la risposta è si. Maria poi ha ironizzato sul fatto che per un istante ha creduto che Alessio avesse tirato fuori un anello. “A va bene fa rima con tassello” ha scherzato la conduttrice mentre Alessio ha fatto capire che per l’anello, semmai, ci sarà tempo…

